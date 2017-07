Eine Nachfrage nach mehr Bandbreite, höheren Übertragungsraten und geringeren Latenzen sowie die größere Zuverlässigkeit und Sicherheit der Daten erhöhen die Notwendigkeit einer verbesserten Transparenz im Netzwerk. Industrienormen wurden erarbeitet, um die Leistung, Konsistenz und Interoperabilität zwischen den Produkten der Netzwerkausrüster zu gewährleisten. Auf Ebene der Glasfaser-Infrastruktur hat das auch zur Folge, dass möglicherweise mehr Tests ausgeführt werden müssen, die über die grundlegende Zertifizierung der Faserendflächen und die Tier-1-Prüfung hinausgehen. Der Begriff »Tier« (englisch) ist hier in diesem Zusammenhang als Rangstufe zu verstehen.

Tier-1- und Tier-2-Tests im Vergleich

Das Whitepaper von Viavi-Solutions beschreibt die optischen Tests nach Tier-2 mit einem OTDR sowie deren Beziehung zu den Tier-1-Tests und warum die Sichtprüfung bei beiden Vorgehensweisen relevant ist. Weiterhin werden die Tier-2-Tests definiert und erläutert. Natürlich wird auch auf die vermeintliche Komplexität von OTDR-Messungen eingegangen. Daher sagt das Whitepaper folgendes:

»Zur Behebung von Störungen in Netzwerken gewährleistet die Tier-1-Prüfung nicht die Transparenz, die benötigt wird, um den Zustand der optischen Übertragungsstrecke umfassend einzuschätzen. Genau hier kommen die Tier-2-Tests ins Spiel.«

Es ist wichtig, zu verstehen, dass die Tier-2-Tests nicht die Tier-1-Tests ersetzen. Stattdessen werden sie selektiv zusätzlich zu den Tier-1-Tests sowie unter spezifischen Bedingungen und in spezifischen Situationen ausgeführt. Tier-2-Tests stellen tiefere Einblicke in die optische Übertragungsstrecke zur Verfügung, als sie mit anderen Infrastruktur-Messungen zu gewinnen sind. Das Whitepaper erläutert, wann und wie Tier-2-Tests an den Glasfaserkabeln von Campus-Backbones, in Gebäuden und an Verteilern in Geräteräumen und Rechenzentren ausgeführt werden. Wie bei Tier-1, prüfen Tier-2-Tests sowohl Multimode- als auch Singlemode-Faserstrecken (Tabelle?1).

Welche Störungen können auf einer Glasfaser auftreten?

An einer optischen Übertragungsstrecke eines Unternehmensnetzes können im wesentlich drei Hauptstörungen auftreten:

Falsche Polarität und fehlender Durchgang

Bei neu installierten Glasfaserstrecken können eine falsche Polarität sowie ein fehlender Durchgang ernsthafte Probleme aufwerfen. Lichtsignale treffen nicht dort ein, wo sie es eigentlich sollen, und gelangen an den falschen Zielort. Das kann passieren, wenn die Anschlüsse falsch gekennzeichnet oder Glasfasern an die falschen Ports angeschlossen wurden. Eine falsche Polarität bedeutet, dass die A- und B-Seiten eines Duplex-Steckverbinders in einem Mehrfasersteckverbinder nicht korrekt ausgerichtet und im Prinzip verkehrt herum gesteckt wurden.

Übermäßige Streckendämpfung

Wenn die Streckendämpfung den maximal zulässigen dB-Wert, bis zu dem das System noch funktionsfähig ist, überschreitet, fällt eine in Betrieb befindliche Übertragungsstrecke aus bzw. eine neue Glasfaser kann nicht aktiviert werden. Der Dämpfungsgrenzwert wird durch die Differenz zwischen der kleinsten Ausgangsleistung des Senders im Netzwerk und dem kleinsten Empfindlichkeitspegel des Empfängers definiert. Die Streckendämpfung setzt sich aus der Faserdämpfung und den durch die Steckverbinder und Spleiße auf der Strecke eingefügten Signaldämpfungen zusammen. Verunreinigte, beschädigte oder mangelhaft gesteckte Verbinder sind mit Abstand die Hauptursache für eine übermäßige Streckendämpfung. Auch eine mechanische Belastung der Glasfaser durch zu starke Biegungen, Druckstellen oder Knicke kann eine häufige Ursache für Störungen sein. Diese Fehler werden allgemein als Makro- oder Mikrobiegungen bezeichnet.

Problematische optische Rückflussdämpfung (ORL)

Bei einer zu großen Streckendämpfung in Vorwärtsrichtung wird ein Teil der verlorenen Lichtenergie zum Sender zurückreflektiert. Das kann durchaus problematisch sein. Auch wenn zu große Lichtmengen reflektiert werden, kann es zu Störungen kommen. Die optische Rückflussdämpfung (ORL) bezeichnet das Verhältnis der reflektierten Lichtanteile zu den gesendeten Lichtanteilen und bezieht sich auf die gesamte Übertragungsstrecke. Während die ORL bei Strecken unter 10?Gbit/s und geringerer Leistung zumeist kein Problem darstellt, verursacht sie bei höheren Datenraten von über 10?Gbit/s sowie höheren Leistungen mitunter erhebliche Störungen. Eine Überschreitung der ORL-Grenzwerte kann zu Datenfehlern führen, das Systemrauschen verstärken und bei Hochleistungsübertragungen sogar den Sender beschädigen.

Um die oben genannten Störungen in Netzwerken zu erkennen und zu beheben, bieten Tier-1-Tests häufig nicht die Einblicke, die benötigt werden, um den Zustand der optischen Übertragungsstrecke umfassend einzuschätzen. Daher sind hier Tier-2-Tests erforderlich (Tabelle?2).

Was sind Tier-2-Tests?

