Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® gibt am Vormittag deutlich nach und fällt mit einer Eröffnungskurslücke zurück unter 12.550 Punkte. In der Nacht kam die Nachricht, dass zwei weitere US-Senatoren Präsident Trump die Gefolgschaft verweigern und gegen die neue Healthcare-Bill stimmen werden - für den "normalen" US-Bürger natürlich eine gute Nachricht. Dies brachte den US-Dollar jedoch auf breiter Front unter Druck und sorgte auch am Aktienmarkt für Gewinnmitnahmen.

Die vormalige Unterstützungszone in Form des Freitagstiefs um 12.580 Punkte ist nun der kurzfristig relevante Widerstand. Unterhalb dieser Marke muss jederzeit mit einem erneuten Abdriften gerechnet werden. Bullisch wird das Chartbild erst wieder so richtig bei einem Stundenschlusskurs nördlich von 12.635 Punkten. Bis dahin dominieren nun im Vorfeld der EZB am Donnerstag nun die Chancen für einen größeren Rücksetzer in den Bereich 12.400 bis 12.450 Punkte -potenziell sogar deutlich tiefer (12.320 Punkte. Oberhalb von 12.635 Punkten wäre dieses bärische Szenario jedoch erst einmal wieder zu den Akten zu legen.

DAX® in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunden (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.06.2017 - 18.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.07.2012 - 18.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Der Beitrag DAX - Trumps Gesundheitsreform ist so gut wie gescheitert erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).