In Chats und Foren fanden sich in den letzten Tagen Bedenken bezüglich Ausgang des Votings sowie der weiteren Zukunft von Nivalis Therapeutics (ISIN US65481J097), was mich zur Klarstellung einiger Punkte aus meiner Sicht veranlasst.Zur Erinnerung: Nivalis Therapeutics und Alpine Immune Sciences wollen zu einem Unternehmen verschmelzen und dies soll bei einem Special Meeting am 19.07.2017 von den Shareholders abgesegnet werden. Als Ticker ist ALPN vorgesehen.Laut Nasdaq.com sind 53,06 % der Nivalis-Aktien in festen Händen.Dies spricht für ein starkes Vertrauen zu Nivalis und zu dem geplanten Merger, denn sonst wären sie nicht dabei geblieben.Insbesondere BVF Partners hat in letzter Zeit die günstigen Kurse genutzt, um weiter aufzustocken.Bei den vorliegenden Mehrheitsverhätnissen erscheint eine Zustimmung zum Merger ...

