Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Münster (pta015/18.07.2017/11:15) - ad-hoc-Mitteilung der United Labels AG vom 18. Juli 2017 ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956, Ticker: ULC



United Labels AG: Vorläufige 6-Monats Zahlen Deutliche Ergebnisverbesserung zum Halbjahr gegenüber dem Vorjahr



- Konzernumsatz beträgt EUR 14,7 Mio. - Operatives Ergebnis (EBITDA) nahezu verdreifacht - Fachhandelsbereich wächst stark



Münster, 18.07.2017. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) hat im ersten Halbjahr 2017 einen Konzernumsatz von EUR 14,7 Mio. (Vj: EUR 16,0 Mio.) erzielt.



Das operative Konzernergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) betrug EUR 1,3 Mio. und hat sich gegenüber dem Vorjahr damit nahezu verdreifacht (Vj: EUR 0,5 Mio.). Das EBIT stieg ebenfalls stark auf EUR 1,0 Mio. (Vj: EUR 0,1 Mio.). Grund für die Ergebnisverbesserung ist ein deutlicher Anstieg der Rohertragsmarge um 7,5 Prozentpunkte auf 36,3 % aufgrund des wachsenden hochmargigen Fachhandelgeschäftes. Im Konzernergebnis nach Steuern verbesserte sich die Gesellschaft auf EUR 0,3 Mio. nach EUR -0,4 Mio. im gleichen Vorjahreszeitraum.



In den drei Monaten des zweiten Quartals stieg der Umsatz um 16% auf EUR 7,7 Mio. (Vj: EUR 6,6 Mio.), auch hier maßgeblich geprägt durch das Fachhandelsgeschäft.



Der Auftragsbestand betrug zum Halbjahr konzernweit EUR 6,9 Mio. und erhöhte sich damit zum Vorquartal um EUR 0,5 Mio. Er beinhaltet überwiegend Aufträge aus dem Segment Großkunden, da Aufträge im Bereich Fachhandel weitgehend mit Lagerware bedient werden und daher zeitnah nach Auftragseingang ausgeliefert werden.



Insbesondere in Deutschland entwickelte sich das Fachhandelsgeschäft mit den Themen "Diddl" und "Pummeleinhorn" sehr gut. Hier ist der Vertrieb in den ersten sechs Monaten um über 600 Verkaufsstellen gewachsen und beläuft sich zum Stichtag auf über 1.000 Verkaufsstellen. Neben zahlreichen Einzelhandelsgeschäften wurden auch Filialisten aus den Bereichen Buchhandel, Geschenkartikel und Spielwaren hinzugewonnen. Für beide Kollektionen werden dem Handel fortlaufend neue Produkte angeboten, unterstützt von umfangreichen Social Media Kampagnen. Weiterhin ist der Vertrieb in Österreich, der Schweiz und im zweiten Quartal Italien aufgebaut worden. Da die Gesellschaft die Lizenzrechte für alle EU Staaten erworben hat, soll der weitere Ausbau zeitnah erfolgen. Neben dem b2b-Händlershop für Handelspartner, werden für Endverbraucher die "Diddlmaus" über den eigenen Internetshop "diddl-shopping.de" und das "Pummeleinhorn" über "Elfen.de" vertrieben.



Insgesamt ist geplant, dass der Konzernumsatz im laufenden Geschäftsjahr 2017 um 2%-7% wächst. Das EBIT soll dabei für 2017 nach derzeitiger Einschätzung zwischen EUR 1,7 Mio. und EUR 2,7 Mio. liegen.



Der 6-Monatsbericht der United Labels AG steht Anfang August hier zum Download bereit: http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte



Weitere Informationen: United Labels AG - Investor Relations - Fabian Aulke, Director Finance, Gildenstraße 6, 48157 Münster Tel.: +49 (0) 251-3221-0, Fax: +49 (0) 251-3221-960 investorrelations@unitedlabels.com



(Ende)



Aussender: United Labels AG Adresse: Gildenstraße 6, 48157 Münster Land: Deutschland Ansprechpartner: Fabian Aulke, Director Finance Tel.: +49 251 3221-0 E-Mail: investorrelations@unitedlabels.com Website: www.unitedlabels.com



ISIN(s): DE0005489561 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1500369300878



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.