Die Analysten von Berenberg haben ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien der Agrana bestätigt. Das Kursziel für die Titel des heimischen Zucker-, Frucht- und Stärkekonzerns bleibt ebenfalls unverändert bei 140,00 Euro.

Die vergangene Woche vorab veröffentlichten Geschäftszahlen der Agrana für das erste Quartal 2017 seien "wie erwartet" ausgefallen, schreiben die Analysten Fintan Ryan, James Targett und Yordana Mavrodieva in der am Dienstag veröffentlichten Studie. Sie rechnen damit, dass das "positive Momentum" sich im zweiten Quartal fortsetzen werde, wenn auch eine gewisse Preisschwäche beim Zucker nach der Abschaffung der EU-Quotenregelung mit Oktober 2017 wahrscheinlich sei. Die Berenberg-Analysten bewerten außerdem das "ausbalancierte Geschäftsmodell" der Agrana positiv und halten das Unternehmen für eines der attraktivsten in der Branche - speziell auch im Vergleich zum Mutterkonzern Südzucker.

Beim Gewinn je Aktie prognostizieren die Analysten 8,79 Euro (2018), 9,69 Euro (2019) und 10,18 Euro (2020). Die Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich auf 4,40 Euro (2018), 5,00 Euro (2019) und 5,50 Euro (2020).

Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die Agrana-Aktien an der Wiener Börse bei 113,70 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg

ISIN: AT0000603709