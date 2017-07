Liebe Leser,

um den Jahreswechsel 2016/2017 stand die Aktie des Spezialmaschinenbauers Aixtron noch bei rund drei Euro. Was dann in 2017 folgte, war eine phantastische Rallye, welche das Papier bis auf gut 7,50 Euro katapultierte. Doch wie geht es nach mehr als 100 Prozent Kursplus jetzt weiter, zumal die Aktie an einer wichtigen charttechnischen Widerstandslinie angekommen ist?

Weitere 70 Prozent Potential?

Viele Marktteilnehmer hatten geglaubt, dass ... (Sebastian Steyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...