Original-Research: ad pepper media International N.V. - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu ad pepper media International N.V. Unternehmen: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 18.07.2017 Kursziel: 2,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann ad pepper mit bestem Quartal seit einer Dekade ad pepper hat gestern vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht, die unsere Erwartungen übertroffen haben. [Tabelle] Umsatz: In Q2 knüpfte ad pepper an das solide Wachstum des ersten Quartals an und erzielte ein Wachstum um 25,6% auf 17,4 Mio. Euro. Besonders dynamisch ist erneut die Performanceagentur ad agents auf 6,9 Mio. Euro gewachsen (+31,6%). Auch das Segment ad pepper wies einen ähnlich hohen Umsatzanstieg auf (+27,1% auf 0,7 Mio. Euro). Zurückzuführen ist die erfreuliche Entwicklung beider Segmente u.E. auf erhöhte Umsätze mit Bestandskunden sowie Neukundengewinnung. Für weiterhin hohe Wachstumsraten im Segment ad agents dürfte insbesondere der Bereich Amazon Services (SEO & SEA) sorgen. Das umsatzstärkste Segment webgains hat aufgrund der Pfundschwäche nur ein Wachstum i.H.v. 15,3% auf 23,6 Mio. Euro erreicht (währungsbereinigt +24,0%). Ergebnis: Auf Ebene der Bruttomarge verspürte das Segment webgains erneut Druck seitens der Großkunden (insb. Nike). Dennoch gelang es webgains hier währungsbereinigt um 8% zu wachsen. Deutlich stärker entwickelten sich jedoch die Segmente ad pepper (+42,9%) und ad agents (+21,5%). Hier dürfte es gelungen sein, bessere Konditionen sowohl bei Bestandskunden als auch Neukunden durchzusetzen. Trotz leicht steigender OPEX (3,8 Mio. Euro vs. 3,5 Mio. Euro im Vj.) hat ad pepper das beste operative Ergebnis seit 10 Jahren erzielt und damit unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Investiert wurde vorwiegend im Segment webgains (Implementierung des IBM-Watson Projekt) sowie in Personal auf Gruppenebene. Die derzeit beschäftigten 185 Mitarbeiter könnten u.E. bis zum Jahresende durchaus noch auf 190 ansteigen und damit zu weiter steigenden OPEX führen. Allerdings hatten wir dies bereits in unseren leicht erhöhten Gesamtjahres-OPEX (15,7 Mio. vs. 14,5 Mio. im Vj.) berücksichtigt, sodass wir unsere Schätzungen unverändert lassen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde vom Management bestätigt (Umsatz: min. 65,0 Mio. Euro, EBITDA: 1,0 bis 1,5 Mio. Euro). Fazit: Mit den Q2-Zahlen erzielte ad pepper sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig Rekordwerte. Nach Fortschreibung unseres DCF-Modells erhöhen wir unser Kursziel leicht auf 2,50 Euro (zuvor: 2,30 Euro), stufen die Aktie jedoch nach dem deutlichen Kursanstieg der letzten Tage auf 'Halten' zurück. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15409.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

