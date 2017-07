Unterföhring (ots) - - Prestigeträchtige Grand-Slam-Turnier verfolgten knapp 1 Million unterschiedliche Zuschauer bzw. 13 Prozent mehr als Vorjahr - Bruttoreichweite lag bei 1,82 Millionen Zuschauern bzw. 2 Prozent über dem Vorjahreswert - Herrenfinale Roger Federer gegen Marin Cilic sahen rund 100.000 Zuschauer



Unterföhring, 18. Juli 2017 - Trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Tennis-Asse zieht Sky eine positive Bilanz der diesjährigen Live-Übertragung vom heiligen Rasen von Wimbledon. Insgesamt verbuchte das Medienunternehmen mit einer Kontaktsumme von 1,82 Millionen Zuschauern ein Reichweitenplus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Insgesamt verfolgten 980.000 unterschiedliche Zuschauer die Spiele bei dem prestigeträchtigen Grand-Slam-Turnier, gleich bedeutend mit einem Plus von 13 Prozent in diesem Jahr.



Das Herrenfinale mit dem achten Wimbledon-Triumph von Roger Federer gegen Marin Cilic sahen 101.000 Zuschauer. Es war damit die reichweitenstärkste Partie beim diesjährigen Turnier.



Sky hatte in der Zeit vom 3.-16. Juli auf fünf Sendern insgesamt über 350 Stunden live und exklusiv vom Höhepunkt des Tennisjahres berichtet. Zudem zeigte Sky Sport News HD täglich im Rahmen von "London Calling - die Highlights" die Höhepunkte jedes Turniertages für jedermann frei empfangbar.



Bei der Bilanz sind die Reichweiten via Sky Go, Sky Ticket, dem flexiblen Streamingangebot von Sky und Out-of-Home nicht mit eingerechnet.



