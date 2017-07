Sartorius-Calls mit 64%-Chance bei Fortsetzung der Rally

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte sich die Kursrally bei der Sartorius-Aktie (ISIN: DE0007165631) noch weiter fortsetzen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Aktie von Sartorius befindet sich seit vielen Jahren in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 01. Juni 2017 markierte sie ein Hoch bei 92,60 EUR. Danach musste der Wert einen kurzen, aber relativ starken Rücksetzer hinnehmen. Erst nach einem Tief bei 83,41 EUR drehte er wieder nach oben. Am 12. Juli 2017 durchbrach der Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie das Hoch bei 92,70 EUR und kletterte damit auf ein neues Allzeithoch. In den letzten Tagen schloss die Aktie jeden Tag über 92,70 EUR.

Ausblick: Damit könnte die Rally in der Sartorius-Aktie noch weiter fortgesetzt werden. Die nächste Zielmarke liegt bei ca. 100 EUR. Sollte es allerdings zu einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 92,70 EUR kommen, müsste kurzfristig noch einmal mit einem Rücksetzer in Richtung 89,50 EUR gerechnet werden. Von dort aus bestünde dann eine erneute Chance auf einen Anstieg in Richtung 100,00 EUR."

Kann die Sartorius-Aktie ihre Rally auf 100 Euro ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 95 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis bei 95 Euro, Bewertungstag 15.9.17, BV 0,1, ISIN: DE000DGS9497, wurde beim Sartorius-Aktienpreis von 92,50 Euro mit 0,35 - 0,36 Euro gehandelt.

Erreicht die Sartorius-Aktie im kommenden Monat die Marke von 100 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,59 Euro (+64 Prozent) erhöhen.

Mini Long mit Basispreis bei 80,1632 Euro und SL bei 86,1754 Euro

Das BNP Mini-Long-Zertifikat auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis bei 80,1632 Euro, SL-Marke bei 86,1754 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR7JEG6, wurde beim Aktienkurs von 92,50 Euro mit 1,24 - 1,27 Euro taxiert.

Kann der Sartorius-Aktienkurs in den nächsten Wochen auf 100 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Sartorius-Aktienkurs nicht vorher auf die SL-Marke oder darunter fällt - auf 1,98 Euro (+56 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sartorius-Aktie oder von Hebelprodukten auf Sartorius-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de