Berlin - Das aktuelle Umfeld zeigt sich für die Schwellenmärkte vorteilhaft: Das Wirtschaftswachstum zieht weiter an und der globalen Inflation wurde durch den voranschreitenden Normalisierungsprozess der Federal Reserve (FED) der Schrecken genommen, so die Experten von GAM.Überraschungen auf der Inflationsseite seien derzeit nicht in Sicht. Die Aussichten für Schwellenländeranleihen würden somit positiv bleiben - davon seien Enzo Puntillo, Manager des GAM Emerging Markets Opportunities Bond Fonds (ISIN LU1001759833/ WKN A1W94B), und Paul McNamara, Manager des GAM Local Emerging Bond Fonds (ISIN LU0256064774/ WKN A0J2ZL) überzeugt.

