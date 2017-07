Die Idee des estnischen Start-up-Unternehmens Glens stammt technisch gesehen aus einer Schnittmenge zwischen Optik und Medizintechnik: eine aus Kunststoff gefertigte Ersatzlesehilfe im Scheckkartenformat - in einigen Dioptrinstufen erhältlich und günstig im Online-Handel zu kaufen. Die Herstellung hochwertiger optischer Produkte erfordert jedoch sehr viel Prozess-Know-how und Fertigkeit im Umgang mit anspruchsvollen Materialien. Die Gründer von Glens suchten daher für die Herstellung ihres Millionen-Stückzahl-Artikels einen kompetenten Partner und fanden ihn in der Firma Kläger Spritzguss. Das Unternehmen mit Sitz in Dornstetten fertigt komplexe Spritzgießteile sowohl aus technischer Keramik als auch aus unterschiedlichen Kunststoffen. Kläger ist Experte für transparente oder transluzente Spritzteile und tritt als Systemanbieter auf.

Nach einer ersten Kontaktaufnahme durch den Produktdesigner von Glens im Juli 2015 konnten bereits im Januar 2016 erste Versuche mit einem Einfach-Prototypenwerkzeug gefahren werden. Versehen mit einem Kaltkanal und einer manuellen Angusstrennung wurden verschiedene Materialien wie zum Beispiel Makrolon, Tritan und Grilamid bemustert und getestet. Im April 2016 erhielt Kläger dann den Auftrag zum Bau des Serienwerkzeugs.

Einstellung der Dioptrinzahl direkt im Werkzeug

Das Bauteilvolumen der Mini-Ersatzlesebrille beträgt lediglich 0,38 cm³, was ein Spritzgussteile-Gewicht von 0,45 g ergibt. Um das Schussgewicht zu erhöhen sowie eine höhere Produktivität und Flexibilität zu schaffen, wurde das Serienwerkzeug als 1+1-Werkzeug konzipiert. In den beiden Kavitäten werden also vollautomatisch zwei je 0,45 g schwere Ersatzbrillen mit unterschiedlicher Dioptrinstärke (1,5; 2,0; 2,5) in sauberer Produktionsumgebung gespritzt. Verwendet werden Wechseleinsätze auf Düsen- und Auswerferseite, um die verschiedenen Varianten produzieren zu ...

