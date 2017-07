München (ots) - Beim Auftaktspiel der DFB-Frauen bei der Fußball-Europameisterschaft gab es gestern nicht den erhofften Sieg, sondern ein torloses Remis gegen die Schwedinnen. Dafür sorgte das Team von Bundestrainerin Steffi Jones für den Tagessieg bei den Fernsehzuschauern. Die Übertragung des Spiels in Breda (Niederlande) verfolgten durchschnittlich 6,08 Millionen Zuschauer im Ersten, was einem Marktanteil von 22,2 Prozent entspricht. Das "Sportschau: Studio" zuvor schalteten 3,54 Millionen Zuschauer ein (14,5 % MA).



Am Freitag, 21. Juli 2017, überträgt Das Erste ab 20:15 Uhr das Spiel der deutschen Frauen gegen Italien aus Tilburg. An der Seite von Moderator Claus Lufen steht erneut ARD-Expertin Nia Künzer. Reporterin ist Stephanie Baczyk.



