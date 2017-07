Wiesbaden (ots) - Rund 13,8 Milliarden Liter Mineralwasser wurden 2016 in Deutschland produziert. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) konnten die Medium- oder stillen Mineralwässer in den vergangenen Jahren ihren Anteil kontinuierlich steigern und machten im Jahr 2016 mit 53 % erstmals mehr als die Hälfte der Produktion aus. Das klassische Sprudelwasser mit einem hohen Kohlensäuregehalt von mehr als 4,5 Gramm Kohlendioxid (CO2) je Liter erreichte einen Anteil von 47 %.



