50 der weltweit besten männlichen und weiblichen Triathleten, darunter 25 Olympioniken aus der ganzen Welt, werden am 23[.] und 24[.] September 2017 in Jersey (Großbritannien) um die Super-League-Triathlon-Krone kämpfen.



Die Aufstellung der Herren umfasst die Brownlee-Brüder aus Großbritannien, ihre Konkurrenten Javier Gomez Noya und Mario Mola Diaz aus Spanien und Richard Murray aus Südafrika sowie 20 weitere führende Triathleten.



Im Frauen-Rennen treten führende Britinnen an, darunter Vicky Holland, Jodie Stimpson, Lucy Hall und Non Stanford, die dreimalige Olympiateilnehmerin Flora Duffy aus Bermuda, Olympia-Dritte Erin Densham aus Australien und die aktuelle Spitzenreiterin der American World Triathlon-Serie Katie Zafares, sowie zahlreiche andere führende Triathletinnen.



Die Super-League-Triathlon-Veranstaltung in Jersey bietet für männliche und weibliche Triathleten das gleiche Preisgeld in Höhe von 130.000 US-Dollar. Michael Dhulst, Mitbegründer des Super League Triathlon kommentierte: "Mit einem Preisgeld von 130.000 US-Dollar handelt es sich beim Super League Jersey um ein Rennen mit hohem Einsatz und hoher Oktanzahl, bei dem jeder Fehler enorme Konsequenzen nach sich zieht. Die Rennstrecke ist sensationell und ein atemberaubender Veranstaltungsort für Zuschauer."



Im Vorfeld von Japan 2020 werden die nationalen olympischen Verbände genau beobachten, wie ihre Athleten im Super League Triathlon in Jersey abschneiden, denn die Olympischen Spiele von 2020 werden Triathlon-Mix-Staffel-Events einführen, die dem rasanten Super-League-Format sehr ähnlich sind.



Super League präsentiert Triathleten und den Sport auf eine neue und aufregende Weise. Im Gegensatz zum traditionellen Triathlon-Format können sich Athleten nicht auf eine der drei Disziplinen verlassen. Das Super League-Triple-Mix-Format testet die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit der Athleten, indem es die traditionelle Reihenfolge Schwimmen-Radfahren-Laufen auf drei Veranstaltungen über zwei Tage verteilt.



