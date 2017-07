Fusionen und Übernahmen: Bei den Chinesen sitzt das Geld nicht mehr so locker >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Mittags Mashup: Fraport, Netflix,... » Die besten Dealmaker im... Fusionen und Übernahmen: Bei den Chinesen sitzt das Geld nicht mehr so locker In den vergangenen Jahren hakten chinesische Investoren auf ihrem Einkaufszettel eine europäische Firma nach der anderen ab. Doch das ist vorbei. Der politische Druck von allen Seiten zeigt Wirkung.

Den vollständigen Artikel lesen ...