Sawai ist einer der größten japanischen Hersteller von patentfreien Medikamenten (Generika) und somit in einer Branche aktiv die keine Angst vor Konjunkturzyklen haben muss. Darüber hinaus hat Sawai die Dividenden in den letzten Jahren jeweils stetig um rund 10% pro Jahr erhöht (seit sie 2011 Dividendenzahlungen aufgenommen haben gab es jedes Jahr mehr) sowie die Gewinne und Umsätze beträchtlich gesteigert.Interessant finde ich an der Firma:Medikamente sind ein konjunkturunabhängiges Geschäft Regierung erhöht Ziele für Generika-Anteil um Kosten zu senken starkes und kontinuierliches Wachstum: Umsatz 2007: 34 Mrd, 2017: 133 Mrd Yen KGV von 14 KBV von 1,7 Eigenkapitalrendite bei 12% , historisch zwischen 10% und 20% solide Kapitalstruktur starke Wachstumsinvestitionen in Forschung und Entwicklung starke MarktstellungEin nichtzyklisches Wachstumsunternehmen mit blendender Zukunft, das den Gewinn pro Aktie in zehn Jahren versechfacht ...

