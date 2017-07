Die Short-Attacke von Gotham City gegen Aurelius ist erst wenige Monate her, doch Aurelius hat sich davon erholt. Wie kam das so schnell? Und was steckt noch in der Aktie, Egbert Prior von der Prior Börse? Mit zwei Verkäufen, dem Kompressorenhersteller Secop und dem Dienstleister für Informationstechnologien Getronics habe Aurelius jüngst Gewinne eingefahren: 100 und 160 Millionen Euro, sagt Egbert Prior von der Prior Börse. Gotham City hatte die Werte weit niedriger beziffert. Nachdem die Aktie fast um die Hälfte eingebrochen war, ist sie nun erholt. Dennoch gehe mehr, sagt Egbert Prior. Seine Kursziele - hier