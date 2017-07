London (ots/PRNewswire) -



Mitarbeiter von Lifesciences-Unternehmen verlieren Interesse und

kündigen, da interne Aufstiegschancen nicht mit Karriere-Ambitionen

mithalten können.



Laut des branchenspezifischen Arbeitnehmerengagement-Berichts, der

auf einer Umfrage von 1400 Befragten beruht, die von der

Lifesciences-Personalagentur ProClinical

(https://www.proclinical.com/en/) durchgeführt wurde, wird ein hohes

Engagement bei neuen Mitarbeitern durch Karriereentwicklung getragen.

Das Engagement sinkt im Laufe der Zeit bis zu dem Punkt, an dem die

Mitarbeiter einen Wechsel planen, da derzeitige Arbeitgeber keine

weitere Laufbahnentwicklung bieten.



Der Bericht über das Engagement von Mitarbeitern in Pharma-,

Medizin-, Biotechnologie- und klinischen Forschungseinrichtungen

stellte fest, dass das Mitarbeiterengagement in den ersten 6 Monaten

nach Einstellung bei hohen 71 % liegt. Dieser Anteil fällt jedoch

nach 3 - 5 Jahren der Beschäftigung auf 59 % - der gleiche Zeitraum,

in dem Mitarbeiter das Unternehmen am wahrscheinlichsten wieder

verlassen. Innerhalb dieser 3 - 5-jährigen "Gefahrenzone" sehen sich

nur 39 % der Beschäftigten in zwölf Monaten im selben Unternehmen, im

Vergleich zu 65 % der Beschäftigten in den ersten 6 Monaten. Die Zahl

sinkt allmählich auf 50 % bei dem Personal, das seit 6 - 12 Monaten

beschäftigt ist und auf 43 % bei Arbeitnehmern, die seit 1 - 3 Jahren

bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber sind. Interessanterweise steigt das

Engagement bei denjenigen, die länger als 5 Jahre beschäftigt sind,

auf 45 %.



Als sie gefragt wurden, was sie beim ihrem Engagement am

Arbeitsplatz am meisten beeinflussen würde, gaben 18 % der Befragten

an, dass die von ihrem Arbeitgeber angebotene Karriereförderung und

die Entwicklungsmöglichkeiten ihr Engagement mehr als alles andere

beeinflussten, einschließlich Anerkennung (13 %), angemessene

Bezahlung (8 %) und ihre Beziehung zum Linienmanagement (8 %). Obwohl

die Karriereentwicklung ganz oben auf der Mitarbeiter-Wunschliste

stand, gaben nur 39 % der Arbeitnehmer ihre Zufriedenheit mit den

ihnen zur Verfügung stehenden Entwicklungsmöglichkeiten in ihrem

derzeitigen Unternehmen an.



Richard Thomas, Client Services Director bei ProClinical,

kommentierte: "Eine der Herausforderungen, denen unsere Kunden oft

gegenüberstehen, ist der Verlust an Produktivität und steigende

Kosten, wenn sie Schlüsselpersonal ersetzen müssen. Die

erfolgreichsten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, verfolgen einen

proaktiven Ansatz zur Entwicklung, der sich auf die Nachfolgeplanung

konzentriert sowie persönliche Entwicklungspläne und Secondments

einsetzt, um Mitarbeitern Chancen zur Weiterentwicklung zu

vermitteln. Diese Arbeitgeber sind diejenigen, die Mitarbeiter nicht

nur länger binden, sondern sich auch beim Gewinnen der besten Talente

von anderen abheben."



Die Umfrage ergab auch, dass Mitarbeiter zwischen den ersten 6 bis

12 Monaten nach Einstellung am meisten karrierebewusst sind: ein

Viertel von jenen drückte aus, dass dies ihre größte Motivation sei.

Allerdings sinkt die karrierebewusste Motivation auf 18 % bei den

zwischen 1 - 3 Jahren Beschäftigten und fällt weiter auf nur 15 % in

Bezug auf einen Beschäftigungszeitraum von 3 - 5 Jahren. Nur 14 % der

Personen, die mehr als 5 Jahre beschäftigt waren, sagten, dass die

Karriereentwicklung ihr Engagement am meisten beeinflusse. Die

Veränderung, gepaart mit dem Durchlaufen der 3 - 5-jährigen

"Gefahrenzone", deutet darauf hin, dass ehrgeizige Arbeitnehmer, die

sich nicht entwickeln können, zu diesem Zeitpunkt bereits das

Unternehmen verlassen haben, und diejenigen, die bleiben, werden mehr

durch andere Faktoren motiviert.



