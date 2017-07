Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im Bild: Der erfolglose Drehbuchautor Keith Michaels (Hugh Grant, l.) versucht sein Glück an einem kleinen College. Es dauert eine Weile, bis er dort seinen Weg findet.



Der resignierte Drehbuchautor Keith Michaels (Hugh Grant) steckt in der Midlife-Crisis: Er ist geschieden, hat den Kontakt zu seinem erwachsenen Sohn abgebrochen und an seinen einstigen Erfolg konnte er seit Jahren nicht mehr anknüpfen. Seine Schaffenskrise zwingt ihn dazu, von der Metropole Los Angeles in die Kleinstadt Binghamton in Neuengland zu ziehen, um eine Stelle als Gastdozent für einen Drehbuchkurs anzutreten. Doch das läuft erst mal überhaupt nicht gut. Erst als er die lebensfrohe Holly (Marisa Tomei) kennenlernt, ändert sich für ihn alles ... SAT.1 zeigt "Wie schreibt man Liebe?" am Samstag, 22. Juli 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



© 2014 Constantin Film Verleih GmbH/Anne Joyce.



Dieses Bild darf bis 22. Juli. 2017 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht fuer EPG, Facebook und Twitter! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.



Bei Fragen: 089/9507-1589.



Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2



Pressekontakt: Bei Fragen: 089/9507-1589.