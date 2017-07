Die Autoindustrie hat die Auswirkungen eines Zulassungsverbots von Verbrennern untersuchen lassen. Mehr als 600.000 Arbeitsplätze hängen an der Technik, sagen Ökonomen - und raten zu einem Wettbewerb der Technologien.

Die Automobilbranche wehrt sich gegen die Attacken auf den Verbrennungsmotor: Ein Zulassungsverbot für Verbrennungsmotoren ab 2030 könnte deutliche Einbußen für Beschäftigung und Wertschöpfung am Standort Deutschland zur Folge haben. Mehr als 600.000 der heutigen Industriearbeitsplätze wären direkt oder indirekt betroffen - zehn Prozent der deutschen Industriebeschäftigung. Darauf weist eine Studie des Ifo-Instituts im Auftrag des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hin. Allein in der Autoindustrie wären 436.000 Jobs gefährdet, davon 130.000 bei kleineren und mittleren Unternehmen. "Den Verbrenner politisch abzuschalten hielten wir für einen schweren strategischen Fehler", sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann am Dienstag in Berlin.

Die deutsche Automobilindustrie verfolge das Ziel, "die ganze Bandbreite der Antriebstechnologien noch effizienter zu machen". Der hocheffiziente Verbrenner, künftig vielleicht auch auf Basis regenerativ hergestellter Kraftstoffe, und das Elektrofahrzeug "sind keine Gegner". Nach Meinung des VDA seien sowohl der Verbrenner als auch das Elektrofahrzeug notwendig, um die Klimaziele zu erreichen. Deutschland als Heimat der Automobilindustrie, so Wissmann, sollte keine Antriebsart gegen die andere in Stellung bringen. "Das ergibt wirtschaftlich, ökologisch und sozial keinen Sinn."

Auch Ifo-Präsident Clemens Fuest sprach sich dagegen aus, Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2030 zu verbieten. Er legte jedoch Wert auf die Feststellung, dass die heute vom Verbrennungsmotor abhängigen Arbeitsplätze auch bei einem Verbot der Antriebsart nicht zwingend wegfielen. Die Zahlen müssten sorgfältig interpretiert werden, heißt es in ...

