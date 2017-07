IRW-PRESS: 92 Resources Corp.: 92 Resources Corp. produziert Spodumenkonzentrat mit 6,16 % Li2O aus den Pegmatiten im Projekt Hidden Lake

92 Resources Corp. produziert Spodumenkonzentrat mit 6,16 % Li2O aus den Pegmatiten im Projekt Hidden Lake

Vancouver, 18. Juli 2017 - 92 Resources Corp. (the Company) (TSX.V: NTY) (FWB: R9G2) (das Unternehmen) freut sich, ein Update des vorläufigen metallurgischen Programms für das zu 100 Prozent unternehmenseigene Lithiumprojekt Hidden Lake (das Projekt oder das Konzessionsgebiet) in den kanadischen Northwest Territories bereitzustellen. Das Konzessionsgebiet befindet sich im Zentrum des Lithium-Pegmatit-Gürtels Yellowknife, entlang des Highway 4, etwa 40 Kilometer östlich von Yellowknife.

Zu den Höhepunkten zählt Folgendes:

- Produktion eines hochgradigen Mineralkonzentrats mit 6,16 % Li2O bei einer Gewinnungsrate von 79 % unter Anwendung gängiger Spodumen-Flotationsverfahren - Ein durchschnittlicher Lithiumgehalt im Spodumen von 3,8 % Li (8,2 % Li2O), nahe des theoretischen Höchstgehalts - Muskovit, der als vorherrschender Glimmer bestätigt wurde, hat einen geringen Lithiumgehalt (weniger als 0,03 % Li), was für die Mineralverarbeitung günstig ist

Im Rahmen der ersten Aufbereitungsuntersuchungen anhand der Pegmatite, die das Projekt Hidden Lake ausmachen, gelang dem Unternehmen die Herstellung eines Mineralkonzentrats mit 6,16 % Li2O bei einer Gewinnungsrate von 79 %. Zu diesem Ergebnis kam ein gängiges Spodumen-Flotationsfließschema, das auf eine 2016 aus den Pegmatiten HL1, HL3, HL4 und D12 entnommene Mischprobe angewendet wurde. Bislang wurden insgesamt fünf Flotationstests durchgeführt, wobei ein Spitzengehalt des Spodumenkonzentrats von 6,85 % Li2O erzielt wurde. Diese Ergebnisse bestätigen die guten Freisetzungseigenschaften der Pegmatite bei Hidden Lake sowie deren Eignung für eine Aufbereitung anhand einfacher und konventioneller Spodumen-Verarbeitungsmethoden.

Die Laserabtragungsarbeiten, die zuletzt an den Spodumenmineralen durchgeführt wurden, weisen auf einen Lithiumgehalt nahe des stöchiometrischen Werts von ~3,8 % Li (~8,2 % Li2O) hin und lassen auf einen theoretischen Höchstgehalt des Spodumenkonzentrats von 8,2 % Li2O schließen. Diese vorläufigen mineralogischen Arbeiten zeigen gemeinsam mit dem geringen Eisengehalt (<0,25 % FeO) die hohe Qualität des bei Hidden Lake vorliegenden Spodumens.

Adrian Lamoureuz, President und CEO des Unternehmens, sagte dazu: Diese ausgezeichneten Ergebnisse so früh in unserem vorläufigen metallurgischen Arbeitsprogramm sind sehr ermutigend. Diese ersten Arbeiten demonstrieren den hohen Lithium- und zugleich geringen Eisengehalt des Spodumens bei Hidden Lake sowie dessen hervorragende Eignung für eine Veredelung - beides höchst attraktive Eigenschaften des Projekts.

Außerdem wurde ein Muskovit mit geringem Lithiumgehalt (<0,03 % Li) als der primäre bei Hidden Lake vorliegende Glimmer bestätigt. Dies ist eine positive Erkenntnis, da das Vorkommen eines Glimmers mit hohem Lithiumgehalt (z.B. Lepidolith) den Lithiumgehalt eines Endkonzentrats verwässern würde, da der Lithiumgehalt gewöhnlich deutlich geringer als jener des Spodumens wäre.

In den Pegmatiten bei Hidden Lake ist auch Montebrasit in unterschiedlichen Mengen vorhanden. Seine Bedeutung muss erst noch ermittelt werden und die Charakterisierung ist im Gange.

Montebrasit, ein Lithium-Phosphatmineral, das bis zu 11 % Li2O enthalten könnte, ist das fluorarme Endglied der Amblygonit-Montebrasit-Mineralgruppe. Es ist deshalb nicht ungewöhnlich, dass Montebrasit fälschlicherweise als Amblygonit identifiziert wird, da beide häufig in spodumenhaltigen Pegmatiten vorkommen. Amblygonit - und damit auch Montebrasit - wurde ausführlich in der Literatur bis hin zum Beginn der Lithiumindustrie beschrieben. Zu jener Zeit war es aufgrund seines hohen Lithiumgehalts und der gängigen Verarbeitungsverfahren eines der bevorzugten Minerale. Mit der Zeit wurde der Schwerpunkt zwar auf Spodumen als häufiger auftretendes Quellenmineral verlegt; Lithium-Phosphatminerale wurden jedoch in der Vergangenheit an verschiedenen Standorten rund um den Globus abgebaut und kommerziell produziert, u.a. auch in Kanada, Brasilien, den Vereinigten Staaten und in verschiedenen Ländern in Afrika.

Weitere Aufbereitungsuntersuchungen wie eine Magnetabscheidung und eine Schwerflüssigkeitsseparation sowie weitere Flotationstests werden am Gesamtgesteinsmaterial, das im Zuge des anstehenden Sommer-Feldprogramms entnommen wird, durchgeführt werden. Die bisherigen Arbeiten erfolgten an analytischem Ausschussmaterial, welches für die mineralogischen Untersuchungen und Scoping-Flotationstests ausreichend war. Für die Phase-II-Arbeiten wird jedoch Gesamtgesteinsmaterial bevorzugt.

Mitteilung gemäß National Instrument 43-101

Darren L. Smith, M.Sc., P. Geol., von Dahrouge Geological Consulting Ltd., eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Daten in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Über 92 Resources Corp.

92 Resources Corp. ist ein Unternehmen für moderne Energielösungen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und den Ausbau strategischer und aussichtsreicher Projekte im Bereich der modernen Energien gerichtet ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei primäre Projekte in Kanada: das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake in NWT, das Lithiumkonzessionsgebiet Pontax in Quebec und das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden in British Columbia.

Das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake befindet sich in strategischer Lage im Zentrum des Pegmatitgürtels Yellowknife. Die Explorationsarbeiten 2016 lieferten Werte von u.a. 1,90 % Li2O über 9 m und Stichproben mit bis zu 3,3 % Li2O. Das Konzessionsgebiet ist über den Straßenweg zugänglich und seine Nähe zu bestehender Infrastruktur bietet zahlreiche Vorteile bei der Erschließung.

Das Konzessionsgebiet Pontax befindet sich im Lithiumdistrikt der kanadischen Provinz Quebec und erstreckt sich über mehrere historische Pegmatitvorkommen in der Nähe zu bekannten spodumenhaltigen Pegmatiten. Das Konzessionsgebiet ist von einem 20 km langen Abschnitt des Grünsteingürtels Pontax unterlagert, der auch ein günstiges geologisches Milieu für Goldvorkommen ist.

Das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden deckt einen 4 km langen Abschnitt der Formation Mount Wilson ab, die aus weißen Quarzit und brüchigen Sandsteinen mit hohem Reinheitsgrad besteht. Seine strategische Lage im Westen Kanadas und unweit bestehender Infrastruktur ermöglicht den Zugang zu den Öl- und Gasmärkten zu wettbewerbsfähigen Konditionen. Hochwertiger Quarzsand spielt in dieser Industrie als Rohstoff eine wichtige Rolle. In der benachbarten Kieselerdemine Moberly, die von Heemskirk Canada Ltd. betrieben wird, werden eine Anzahl von Produkten mit hohem Reinheitsgrad gewonnen. Die Mine ist seit Februar 2017 Gegenstand eines Übernahmeangebots von Northern Silica Corporation im Wert von 42,3 Millionen AU$.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Adrian Lamoureux, President & CEO (Tel: 778-945-2950, E-Mail: adrian@92resources.com) oder besuchen Sie die Webseite www.92resources.com.

Für das Board of Directors ADRIAN LAMOUREUX Adrian Lamoureux, President & CEO

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen , die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40403 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40403&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65440 61071

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA6544061071

AXC0146 2017-07-18/14:21