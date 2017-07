Luxembourg/Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im Rahmen der Aktualisierung seines Markenauftritts, bei dem 28 BLACK auf einen frischen und modernen Look setzt, präsentiert sich jetzt auch die Website im neuen Outfit. Doch nicht nur das Design wurde dabei überarbeitet, auch der Aufbau der Site wurde an die neuesten Webstandards, sprich responsive Webdesign, angepasst.



"Heute findet Internet vorwiegend auf Smartphones statt, in unserer Zielgruppe sind es mehr als 80%", so Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK. "Daher war es uns ganz wichtig, unsere Webpräsenz unter diesem Aspekt benutzerfreundlicher zu machen und für mobile Endgeräte zu optimieren." Eine übersichtliche Navigation, die man auch auf dem Handy nicht aus dem Blick verliert, aktuelle News zu allem, was rund um 28 BLACK passiert sowie die direkte Verlinkung zu den 28 BLACK Social Media Kanälen Facebook, Instagram und YouTube sorgen für einen funktionierenden Informationsfluss und die digitale Vernetzung mit den 28 BLACK Fans. Auch der Online-Shop erhielt in diesem Zuge mehr als ein Facelift und wurde unter der Devise "Mobile first" komplett überarbeitet. Schnellere und vereinfachte Bestellabläufe, größere Angebots- und Aktionsvielfalt sowie auch hier die direkte Einbindung der Social Media Kanäle sind das Ergebnis. "Bei allen Optimierungen, die wir umgesetzt haben, sind das Design und Markenbild aber keineswegs zu kurz gekommen", sagt Felin-Joy Sade. "Den Markenrefresh, den wir mit dem Redesign der 28 BLACK Dosen begonnen und im zweiten Step auf Print- und Outdoor-Werbung ausgedehnt haben, haben wir auch online konsequent fortgesetzt." Neue moderne Bildwelten und die Kombination aus Schwarz-Weiß-Bildern und Farbe ergeben einen prägnanten Look, der obendrein zeigt, wer und für wen 28 BLACK ist. "Konsumentenrelevante Markenbildung und -bindung sind ein wesentlicher Faktor für langfristigen Erfolg", so Sade. "Und daran arbeiten wir stetig und über alle Kanäle." Auf Agenturseite wird der Markenrefresh von der Agentur zweipunktnull verantwortet, mit der 28 BLACK schon seit 2012 eine erfolgreiche Zusammenarbeit verbindet.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).



28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.



OTS: Splendid Drinks AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114117 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114117.rss2



Pressekontakt C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A. Sibylle Erler 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg (Luxembourg) Tel.: +352 26 71 39 50 s.erler@cmw.lu



Vertriebskontakt CALIDRIS 28 Deutschland GmbH Nicole Rezgui Kurfürstendamm 37 D-10719 Berlin Tel.: +49 30 688 34 25 20 sales@calidris28.com