Investoren bereiten sich auf eine mögliche Rückkehr Griechenlands an den Bondmarkt vor. Damit könnte eine beinahe dreijährige Abwesenheit zu Ende gehen, in der das Land sich seinen Weg vom Beinahe-Grexit zurück kämpfte.

Die Regierung zahlte am Montag einen dreijährigen Bond über 2,1 Milliarden Euro zurück, ohne sich dabei des Kapitalmarkts zu bedienen, sagen mit dem Vorgang vertraute Personen. Die Rückzahlung der Anleihe erfolgte aus Mitteln des Rettungsfonds, sagen die Personen, die nicht namentlich genannt werden möchten, da sie sich nicht öffentlich äußern dürfen. Zwar hat Griechenland bisher nicht signalisiert, ob und wann das Land bereit ist erneut Anleihen zu platzieren. Auch lassen griechische Offizielle verlautbaren, dass das Land über ausreichend Mittel aus den jüngsten Rettungspaketen verfügt, um fällige Schulden zu bezahlen. Indes sind Investoren ganz aufgeregt über ein mögliches Comeback an den Markt.

"Es sieht so aus, als stünde es unmittelbar bevor und wäre ein positives Signal an den Markt, dass die Krise vorbei ist", sagt Diego Ferro, Co-Chief Investment Officer bei Greylock Capital Management in New York via E-Mail. Greylock investiert in unterbewertete, problembehaftete und Hochzins-Anlagen und verwaltet 1 Milliarde Euro.

Zuletzt emittierte Griechenland im Juli 2014 Anleihen, während sich das Land unter dem damaligen Ministerpräsidenten Antonis Samaras einer kurzen Periode des Marktzugangs erfreute. Es blieb das einzige Mal seit der Rettung des Landes durch die Eurozone und den Internationalen Währungsfonds 2010.

Griechenlands Finanzbedarf ist bis August 2018 über das Rettungspaket gedeckt und das Land habe es nicht eilig, bald an den Kapitalmarkt zurückzukehren, sagte Finanzminister Euclid Tsakalotos im vergangenen Monat. Dennoch wären die günstigen Marktbedingungen eine Möglichkeit, Zugriff auf private Geldgeber herzustellen, um zu vermeiden, dass Griechenland ...

