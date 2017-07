Wer während des Urlaubs im Ausland krank wird, muss oft hohe Kosten tragen. Warum eine Reise-Krankenversicherung wichtig ist und wann sich eine Reise-Rücktrittsversicherung lohnen kann. Die besten Tarife im Überblick.

Sorglos in den Urlaub fahren - damit das gelingt, bieten die Versicherungsunternehmen eine Reihe von Policen an. Ganz oben auf der To-do-Liste sollte der Abschluss einer Reise-Krankenversicherung stehen, sagen Experten. "Das ist die einzig wichtige Absicherung für die Ferien", sagt Bianca Boss vom Bund der Versicherten (BdV). Auch die Verbraucherzentralen empfehlen, nur mit Reise-Krankenversicherung in den Urlaub zu fahren. Denn ohne sie können im schlimmsten Fall Kosten im fünf- bis sechsstelligen Bereich auflaufen - die nicht von den regulären Krankenversicherungen übernommen werden.

Eine Reise-Krankenversicherung kümmert sich um alle Behandlungskosten, die Urlaubern durch akute und unvorhersehbare Erkrankungen im Ausland entstehen. Dazu zählen etwa Arzt- und Krankenhausrechnungen sowie Kosten für Medikamente. Ein guter Schutz für Einzelpersonen ist oft schon für rund zehn Euro pro Jahr zu haben, Familientarife kosten etwa doppelt so viel. Auch Kurzentschlossene können noch entsprechende Versicherungen abschließen: Erst am Tag vor der Abreise muss der Schutz spätestens gebucht sein.

Doch wer braucht überhaupt eine Reise-Krankenversicherung, und in welchen Fällen übernimmt die reguläre deutsche Krankenkasse die Kosten? Wer ins EU-Ausland reist oder in Staaten, mit denen Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen geschlossen hat - wie etwa Tunesien oder die Türkei -, der ist in vielen Fällen sowohl für ambulante als auch für stationäre Behandlungen ohnehin abgesichert. Private Versicherungen decken zudem oft auch Reisen ins Nicht-EU-Ausland ab.

Dennoch sollten Versicherungsnehmer vor der Abreise unbedingt das Kleingedruckte in ihren bestehenden Tarifen prüfen oder bei ihrer Kasse nachfragen, welche Leistungen tatsächlich enthalten sind. Das gilt auch für Auslands-Krankenversicherungen, die im Leistungsumfang vieler Kreditkarten enthalten sind. Oft gelten auch zeitliche Begrenzungen - meist ist der Schutz außerhalb Europas auf einen Monat beschränkt.

Mit am teuersten kann es werden, wenn Krankheit oder Unfall einen Rücktransport in die Heimat nötig machen. Ein Ambulanzflug von Mallorca nach Nürnberg etwa kostet um die 12.500 Euro, der Flug von Rio de Janeiro nach Düsseldorf sogar 72.500 Euro, heißt es beim Deutschen Roten Kreuz. Die gesetzlichen Kassen zahlen in solchen Fällen nichts, nicht einmal innerhalb Europas, auch private Kassen übernehmen die Kosten nicht unbedingt. Hier ist eine zusätzliche Reise-Krankenversicherung also besonders sinnvoll.

Policen für Singles und Familien

Doch Vorsicht: Einige Versicherungen zahlen nur dann, wenn der Rücktransport "medizinisch notwendig" ist. Das kann der Fall sein, wenn im Urlaubsland eine notwendige Operation unmöglich oder zu teuer wäre. "Solche Tarife sollten Sie meiden", rät die Stiftung Warentest. "Besser sind Verträge, die einen Rücktransport vorsehen, wenn er ‚medizinisch sinnvoll' ist."

Die Preis-Leistungs-Unterschiede sind oft beträchtlich. Das Ratinghaus Franke und Bornberg hat 36 Einzeltarife untersucht, von denen die günstigsten bereits ab 7,50 Euro pro Jahr zu haben sind. Berechnet wurde dabei die Jahresprämie für einen 30-jährigen Versicherten. Testsieger ist der Tarif "Travel XN" der Envivas Krankenversicherung AG, die allerdings nur Kunden der Techniker Krankenkasse aufnimmt.

Auf Platz zwei und drei folgen die R+V Versicherung mit dem Fern-Weh-Tarif und die UKV - Union Krankenversicherung AG. Am schlechtesten schneidet der Tarif ELVIA Jahres-Reise-Krankenschutz der Allianz Global Assistance (AGA) ab, der mit 25 Euro Jahresbeitrag der teuerste getestete Tarif von allen ist.

Reisekrankenversicherung

Jahresprämie für einen 30-jährigen Versicherten; Stichtag 01.04.2017

Gesellschaft

Tarifbezeichnung

Rating

Beitrag

Schulnote

Envivas Krankenversicherung AGTravelXNFFF9,80 €sehr gutR+V Versicherung AGFernWeh (ARED)FFF10,80 €sehr gutUKV - Union Krankenversicherung AGAKD-16FFF11,50 €sehr gutHUK Coburg KrankenversicherungRV16FF+9,70 €sehr gutPAX FamilienversicherungRP16FF+10,80 €sehr gutNürnberger Krankenversicherung AGAKEFF+11,40 €sehr gutInter Krankenversicherung aGAVFF7,50 €sehr gutARAG Krankenversicherung-AGRK-JFF8,00 €sehr gutDebeka Krankenversicherungsverein a.G.AR FF8,00 €sehr gutDEVK Krankenversicherungs-AGR2FF8,30 €gutMünchener Verein Krankenversicherung a.G.501FF8,40 €gutVigo Krankenversicherung VVaGAR14FF9,60 €gut

Allianz

Private Krankenversicherungs-AGR32FF9,80 €gutDKV Deutsche Krankenversicherung AGReiseMed RDFF9,90 €gutERGO Direkt VersicherungenRDFF9,90 €gutSignal Iduna Allgemeine Versicherung AGJahres-Reise-

KrankenversicherungFF+14,90 ...

