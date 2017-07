HEARTDECODE® Software und speziell zur Verwendung mit dem MassARRAY® DX-System entwickelte Assays



San Diego (ots/PRNewswire) - Agena Bioscience gab heute eine Co-Marketing-Vereinbarung zur Nutzung seiner klinischen Diagnosetechnik MassARRAY® DX zusammen mit den Produkten von HeartGenetics mit CE-IVD-Kennzeichnung für kardiovaskuläre Untersuchungen bekannt.



MassARRAY DX, ein System mit CE-IVD-Kennzeichnung, bringt rationalisierte und kostengünstige Arbeitsabläufe zur Parallelanalyse von Mutationen (SNPs, Indels, Umlagerungen und Kopienzahlvarianten) in Labors. Hunderte von Patientenproben können an einem einzigen Tag auf Dutzende bis Hunderte von medizinisch nutzbaren oder bekannten prädiktiven genetischen Varianten untersucht werden. Die Flexibilität und Skalierbarkeit der Plattform erlauben einen mittleren bis hohen Probendurchsatz und damit eine hohe Produktivität im Labor.



Als führender Hersteller von genetischen Tests und Rechenwerkzeugen zur Unterstützung der klinischen Diagnose und Vorbeugung kardiovaskulärer Erkrankungen stellt HeartGenetics die HEARTDECODE® Software sowie spezifisch zur Verwendung mit dem MassARRAY-System entwickelte Assays bereit. Die HEARTDECODE® Software ermöglicht die hochgenaue und reproduzierbare Analyse durch die Integration sowohl genetischer als auch pharmakogenetischer Daten und medizinischer Richtlinien.



"Computerbiologie-Unternehmen mit klinischen Fachkenntnissen sind unerlässlich, um das volle Potenzial der personalisierten Medizin zu nutzen. Wir sind stolz, dass HeartGenetics, eines der wichtigsten Unternehmen in der digitalen Gesundheitsversorgung, sich für die Partnerschaft mit Agena entschlossen hat", sagt David Coorey, Vice President and General Manager, EMEA bei Agena Bioscience.



HeartGenetics, ein Ableger von Tecnico Lisboa, entwickelte neue CE-IVD-zertifizierte Medizingeräte, darunter auch genetische Tests und KI-Softwaretools zur Dateninterpretation, zur Untersuchung des individuellen Risikos für Erkrankungen wie hereditäre Thrombophilie (TRB), arterieller Bluthochdruck (aHTN), hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) und familiäre Hypercholesterinämie (FH). Zusätzlich sind auch die klinisch relevanten genetischen Tests für die Pharmakogenetik von Warfarin, Clopidogrel und Simvastatin enthalten.



Ana Teresa Freitas, Chief Executive Officer von HeartGenetics, meint dazu: "Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit zur Partnerschaft mit Agena Bioscience, deren MassARRAY-Technologie die ideale Plattform für robuste, kostengünstige klinische Diagnostik darstellt. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, vielen Patienten mithilfe von genauen, umsetzbaren und erschwinglichen Tests zu besserer kardiovaskulärer Gesundheit zu verhelfen."



Informationen zu Agena Bioscience



Agena Bioscience ist ein Entwickler, Hersteller und Lieferant von genetischen Analysesystemen und Reagenzien, einschließlich des MassARRAY® Systems. Das System ist eine hochempfindliche, kostengünstige, auf Massenspektrometrie basierende Plattform für die genetische Analyse mit hohem Durchsatz und wird weltweit in verschiedenen Forschungsgebieten eingesetzt, wie z. B. Krebs-Profiling bei festen Tumoren und flüssigen Biopsien, Tests auf Erbkrankheiten, Pharmakogenetik, Pflanzengenomik und klinische Forschung.



In den USA ist das MassARRAY-System nur für Forschungszwecke bestimmt und darf nicht in diagnostischen Verfahren eingesetzt werden.



In Europa ist MassARRAY Dx von Agena Bioscience ein genetisches Analysesystem mit CE-IVD-Zulassung, das eine zuverlässige Multiplexanalyse von bis zu Hunderten klinisch relevanter Mutationen in einem einzigen Arbeitsablauf ermöglicht. Mithilfe empfindlicher und akkurater massebasierter Erkennung maximiert das MassARRAY Dx-System die Laborressourcen mit kurzen Vorlaufzeiten und klinisch umsetzbaren Mutationsberichten.



www.agenabio.com



Informationen zu HeartGenetics



HeartGenetics, Genetics and Biotechnology SA, ein portugiesisches Biotechnologie- und Bioinformatikunternehmen, entwickelt neue Medizingeräte (genetische Testkits und KI-Softwaretools), die genetische Tests einfach, umsetzbar und kostengünstig machen und für kardiovaskuläre Diagnose, Pharmakogenetik und Nutrigenetik eingesetzt werden können. www.heartgenetics.com



