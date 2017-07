Unterföhring (ots) - - Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt über 40 Stunden live und exklusiv vom Major-Turnier im Royal Birkdale Golf Club



- Carlo Knauss, Gregor Biernath, Adrian Grosser und Jonas Friedrich kommentieren an allen vier Tagen



- Die Löcher 12, 13 und 14 für alle Golffans im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de



- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



- Highlights aus England am Montag ab 21.30 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Unterföhring, 18. Juli 2017 - Mehr Tradition geht nicht: The Open ist das älteste Golfturnier der Welt. Bei der ersten Auflage im Jahr 1860 traten auf dem Old Course in Prestwick acht Profis gegeneinander an, um den "Champion Golfer of the Year" zu ermitteln. 157 Jahre später kommen in dieser Woche die besten Golfer der Welt im Royal Birkdale Golf Club zusammen, um von Donnerstag bis Sonntag um den begehrten Claret Jug zu spielen. Der knapp 30 Kilometer nördlich von Liverpool gelegene Club beherbergte 1954 seine erste Open und ist in diesem Jahr zum zehnten Mal Austragungsort des dritten Golf-Majors des Jahres.



Von Donnerstag bis Sonntag berichtet Sky insgesamt über 40 Stunden live und exklusiv von der 146. Auflage des ältesten Golfturniers der Welt. Carlo Knauss, Gregor Biernath und Adrian Grosser sind an allen vier Tagen als Kommentatoren im Einsatz.



Im Vorjahr konnte sich der Schwede Henrik Stenson in einem denkwürdigen Duell mit Phil Mickelson den ersten Major-Titel seiner Karriere sichern. Neben dem Titelverteidiger wird das Feld vom Weltranglistenersten Dustin Johnson angeführt. Weitere Anwärter auf den Titel sind in diesem Jahr unter anderem Jason Day, Jordan Spieth, Rory McIlroy, der Weltranglistenzweite Hideki Matsuyama und Masters-Sieger Sergio Garcia. Einziger Deutscher im Feld ist Martin Kaymer. Außerdem mit von der Partie ist Bernd Wiesberger aus Österreich. Als 2008 das bislang letzte Mal an der Merseyside gespielt wurde, gewann der Ire Padraig Harrington, der auch in diesem Jahr an den Start geht.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Golffans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Neben den Golf-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



The Open bei Sky Sport News HD



Neben täglichen Bildern und Nachrichten vom Royal Birkdale Golf Club zeigt Sky Sport News HD am Montagabend ab 21.30 Uhr ausführliche Highlights der Open für jedermann frei empfangbar.



Die Löcher 12, 13 und 14 im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de



Wie bereits beim Masters in Augusta und den US Open wird auf skysport.de allen Golffans parallel zur Live-Übertragung auf Sky Sport 1 HD ein frei empfangbarer Livestream der Open zur Verfügung stehen. Mit diesem besonderen Service wird Sky auf dem neuen Sportportal das Geschehen an den Löchern 12, 13 und 14 live präsentieren und entsprechend der aktuellen Situation zwischen den drei Löchern wechseln. Zu hören ist dort der englischen Originalkommentar.



The Open live und exklusiv live und exklusiv bei Sky und Sky Go, ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Donnerstag:



10.00 Uhr: The Open, 1. Tag live auf Sky Sport 1 HD



Freitag:



10.00 Uhr: The Open, 2. Tag live auf Sky Sport 1 HD



Samstag:



11.00 Uhr: The Open, 3. Tag live auf Sky Sport 1 HD



Sonntag:



10.00 Uhr: The Open, 4. Tag live auf Sky Sport 1 HD



Montag:



21.30 Uhr: Das Golf Highlight-Magazin mit den Höhepunkten der Open auf Sky Sport News HD



