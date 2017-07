Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Elanix Biotechnologies AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Elanix Biotechnologies AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.08.2017 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-07-18 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Elanix Biotechnologies AG Berlin ISIN DE000A0WMJQ4 / WKN A0WMJQ Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 24. August 2017, 10:00 Uhr, (Einlass um 9:00 Uhr) im Palisa.de GmbH Tagungs- und Veranstaltungszentrum Gebäude Umspannwerk.Ost Palisadenstraße 48 10243 Berlin stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein. I. Tagesordnung *1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Elanix Biotechnologies AG und den Konzern zum 31. Dezember 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB* Die vorstehenden Unterlagen können auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.elanixbiotechnologies.com/investor-relations/hauptversammlung/ eingesehen werden. Sie werden auch auf der Hauptversammlung ausliegen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen. *2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Folgendes zu beschließen: 'Den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.' *3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu beschließen: 'Den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.' *4. Entlastung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2014 und 2015* Auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 27. Oktober 2016 wurde die Entlastung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 vertagt. Dies soll nunmehr nachgeholt werden. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, Folgendes zu beschließen: a) 'Dem im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglied des Vorstands wird für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.' b) 'Dem im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglied des Vorstands wird für das am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.' *5. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers für eine eventuelle prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2017 und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen* Der Aufsichtsrat schlägt vor, Folgendes zu beschließen: 'Die Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, Zweigniederlassung München, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 und zum Prüfer für eine eventuelle prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2017 sowie zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne des § 37w Abs. 7 WpHG, die vor der ordentlichen Hauptversammlung 2018 erstellt werden, bestellt.' *6. Wahlen zum Aufsichtsrat* Herr Rechtsanwalt Torsten Cejka ist auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 27. Oktober 2016 ('*oHV 2016*') für die Zeit ab Beendigung der oHV 2016 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt worden. Herr Cejka hat sein Amt mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung aus privaten Gründen niedergelegt, so dass die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds stattzufinden hat. § 9 Absatz 4 der Satzung bestimmt für diesen Fall, dass das Amt desjenigen Aufsichtsratsmitglieds, das anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt wird, für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds besteht (soweit bei der Wahl keine kürzere Amtszeit bestimmt wird). Gemäß §§ 95, 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG und § 9 Absatz 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus drei Mitgliedern, die durch die Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, Folgendes zu beschließen: 'Herr Jürgen Ferdinand Kullmann, wohnhaft in Bergisch Gladbach, Gesellschafter und Geschäftsführer der CRO-Interimsmanagement GmbH, wird für die Zeit ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt; das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.' Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Herrn Jürgen Ferdinand Kullmann zur Wahl als Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorzuschlagen. Herr Kullmann ist unabhängig und verfügt über Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung oder Abschlussprüfung im Sinne des § 100 Absatz 5 AktG. Herr Kullmann ist bei nachfolgend aufgeführten Gesellschaften Mitglied des gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats. Ämter in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen bekleidet er nicht. (Angaben nach § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG) * Alexanderwerk AG * Asian Bamboo AG Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Kullmann nicht in persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur Elanix Biotechnologies AG oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Elanix Biotechnologies AG oder einem wesentlich an der Elanix Biotechnologies AG beteiligten Aktionär, die nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegen wären. Ergänzende Informationen zu Jürgen Ferdinand Kullmann (Lebenslauf im Sinne 5.4.1 Deutscher Corporate Governance Kodex) *Persönliche Daten:* Verheiratet, drei Kinder *Geburtsdatum:* 28. Juni 1951 *Geburtsort:* Monheim am Rhein/Deutschland *Ausbildung:* Chemielaborant bei der Deutsche Shell AG, anschießende Weiterbildung und späterer Wechsel in den Vertrieb bei der Siemens AG *Beruflicher Werdegang:* Seit 1996 selbständig als Interimsmanager und Berater in Unternehmen von 50 bis > 2.000 Mitarbeitern und 15-200 Mio. EUR Umsatz, überwiegend im produzierenden Gewerbe mit Aufgabenschwerpunkten u.a. als Vorstand und/oder als Mitgesellschafter in Aktiengesellschaften. Davor Stationen u.a. in Vertrieb und Marketing bei der Siemens Gruppe, Phildar GmbH (Frankreich) und Kimberly-Clark. Weitere Informationen zu Herrn Kullmann stehen unter dem Link http://www.elanixbiotechnologies.com/investor-relations/hauptversammlung/ bereit. *7. Beschlussfassung über die Änderung von § 14 der Satzung (Aufsichtsratsvergütung)* Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Elanix Biotechnologies AG wurde letztmalig im Jahr 2015 angepasst. Im Wettbewerb um herausragende Persönlichkeiten zur Besetzung des Aufsichtsrats leistet eine angemessene und sachgerechte Vergütung einen wichtigen Beitrag. Vor dem Hintergrund stetig steigender Anforderungen an die Kontrolltätigkeit des Aufsichtsrats und im Hinblick auf die Aufsichtsratsvergütungen vergleichbarer Unternehmen soll die Aufsichtsratsvergütung zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zum 1. Januar 2018 angepasst werden. Dementsprechend wird vorgeschlagen, die jährliche feste Grundvergütung der Aufsichtsratsmitglieder von EUR 5.000,00 auf EUR 15.000,00 anzuheben. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll jeweils das Doppelte erhalten. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, § 14 der Satzung wie folgt insgesamt neu zu fassen: '§ 14 Vergütung (1) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine jährliche feste Grundvergütung in Höhe von EUR 15.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte dieses Betrags. (2) Sämtliche vorgenannten Vergütungen sind jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur während eines Teils des Geschäftsjahres angehören, erhalten für dieses Geschäftsjahr eine entsprechende zeitanteilige Vergütung. Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats die auf ihre Vergütung zu entrichtende Umsatzsteuer. (3) Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrates die durch die Ausübung ihres Amtes entstehenden angemessenen Auslagen. Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht auszuüben. (4) Die Gesellschaft stellt den Mitgliedern des Aufsichtsrats

