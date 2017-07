Am heutigen Dienstag gibt es keinen Schrei vor Glück bei den Anlegern des Online-Modehändlers Zalando. Denn nach der Vorlage der vorläufigen Halbjahreszahlen reagieren die eher erschrocken und trennen sich in großer Zahl von ihren Papieren. Was bis zum frühen Nachmittag für einen kräftigen Kursverlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...