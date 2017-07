Der DAX hat seine Verluste am Nachmittag weiter ausgebaut. Vor allem der starke Euro drückt auf die Stimmung. Durch den Ausverkauf wurde die wichtige 12.500-Punkte-Marke unterschritten. Auch in den USA eröffnen die Märkte schwächer, so dass nun beim DAX ein erneuter Test des Tiefs bei 12.316 Zählern droht. Die Hoffnungen ruhen jetzt auf EZB-Präsident Mario Draghi.

Den vollständigen Artikel lesen ...