Nach der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2017 kann der zweitgrößte Software-Hersteller Deutschlands, nach SAP, die Anleger nur vorläufig überzeugen. Am Morgen starteten die Papiere der Software AG (ISIN DE0003304002) an der TecDax-Spitze, fielen aber im Verlauf leicht zurück.

Mit einem Tageshoch von 40,00 Euro kletterte die Software AG-Aktie an die Spitze des TecDax. Musste aber in der Folge leicht nachgeben und taxiert aktuell mit einem Plus von +1,24% auf den Vortagsschlusskurs, bei 38,18 Euro und somit noch vor UTD.INTERNET (ISIN DE0005089031) 50,09 € +0,75% und Draegerwerk VZO O.N. (ISIN DE0005550636) 96,08 € +0,49%.

Seit Jahresbeginn hat die Software AG mehr als 13% zugelegt, der Vergleichsindex jedoch um rund das Doppelte.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...