HRS Destination Solutions erhielt die Signum Laudis Medaille in Silber



Kempten / Innsbruck (ots) - Beim Werbe Grand Prix von Tourist Austria International (T.A.I) - dem führenden Medium für Österreichs Tourismus wirtschaft - erhielte HRS Destination Solutions die Signum Laudis Medaille in Silber. Der renommierte Award, der bereits seit 1980 vergeben wird, zeichnet Werbemittel und -kampagnen der österreichischen Tourismusindustrie aus.



Das Ziel der ausgezeichneten Kampagne "Allgäu - vielfältige Erlebniswelten" war es, die Marke Allgäu in definierten Zielgruppen und -regionen weiter zu stärken sowie die Performance der Website der Allgäu GmbH zu erhöhen, wie etwa die Anzahl der Hotelbuchungen oder die Besuchsdauer der User. Eine besondere Herausforderung lag darin, die Kampagne für insgesamt acht Themenfelder (Alpenwellness, Radrunde, Wandertrilogie, Stadtgeschichten, Winter, Schlosspark, Hotels und Standort Allgäu) und unterschiedliche Jahreszeiten zu realisieren. Dabei kamen verschiedene Werbekanäle und Marketinginstrumente zum Einsatz - etwa Standalone-Mailings, Special Interest Websites, SEA, Smart Retargeting oder Social Media Marketing.



Um die Streuverluste so gering wie möglich zu halten, wurde auf die vorhandenen Daten und Analysen zum Kundenverhalten auf den HRS Group-Portalen zurückgegriffen - mit Erfolg. So lag etwa die Performance der Online-Kanäle über alle Themenwelten hinweg deutlich über dem Vorjahreswert.



Mehr Informationen zu HRS Destination Solutions unter destinationsolutions.hrs.com



