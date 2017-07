Eine rege Nachfrage von Urlaubern und Geschäftsreisenden lässt die Deutsche Lufthansa optimistischer als bisher in die Zukunft schauen. Die Fluglinie hebt ihre Prognose für 2017 an, auch weil sie in der ersten Jahreshälfte einen Gewinnsprung verbuchte. Sie erwarte nun, dass der bereinigte operative Gewinn den Vorjahreswert übertreffen werde,...

