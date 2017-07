Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei, ein führender globaler ICT Solutions Provider, hat heute bekannt gegeben, dass er als Herausforderer im Challengers Quadrant des 2017 Gartner Magic Quadrant für Unternehmens-Firewalls aufgenommen wurde. Der Magic-Quadrant-Bericht von Gartner ordnet Lösungsanbieter auf der Basis von zwei Faktoren ein: Vollständigkeit ihrer Vision und Umsetzungskompetenz. Huawei wurde aufgrund seiner Position als wichtiger Akteur im globalen Firewall-Markt und wegen seines innovativen dimensionalen Schutzsystems, das aus hochleistungsfähigen Hardware-NGFWs, cloud-basierten virtuellen Firewalls und Cloud-Sandboxes besteht, in den Challengers Quadrant positioniert. NGFWs von Huawei sind eines der bevorzugten Produkte für die von Unternehmen weltweit eingesetzten Netzwerksicherheitslösungen.



Kevin Hu, Präsident der Huawei Switch & Enterprise Gateway Product Line, meinte: "Wir denken, dass Huaweis Beförderung zum Herausforderer eine hohe Anerkennung von Huaweis Beständigkeit bei der Versorgung von Kunden mit auf Kenntnissen von ACTUAL (Application, Content, Time, User, Attack and Location, dt. Anwendung, Inhalt, Zeit, Benutzer, Attacke und Ort) basierenden NGFWs bedeutet. Es ist zudem eine Anerkennung von Huaweis Anstrengungen in Bezug auf gemeinsame Innovationen mit Industriekunden, den Umgang mit neuen Sicherheitsherausforderungen und das Festhalten an kontinuierlichen F&E-Investitionen für Produkte. Mit der Zunahme des Cloud Computing weitet sich die Palette der Attacken auf Unternehmensinfrastrukturen ständig aus, und Unternehmen sehen sich einer steigenden Zahl von unbekannten Bedrohungen ausgesetzt. Unternehmen benötigen Sicherheitsvorkehrungen auf Abruf, Orchestrierung und Planung sowie auf künstlicher Intelligenz basierende Netzwerksicherheits-Schutzsysteme und maschinelles Lernen zum proaktiven Schutz vor unbekannten Bedrohungen. Huawei befindet sich in dem Prozess des Aufbaus von service-basierter, intelligenter und automatisierter Netzwerksicherheit der nächsten Generation und der Entwicklung intelligenter netzwerkweiter Erkennungs- und proaktiver Schutzsysteme für Unternehmen."



Cloud-Sicherheitsrisiken sind die stärksten Bedenken von Unternehmen bei der Migration ihres Unternehmens zu Cloud Computing. Der Bericht von Gartner[1]besagt: "Viele Unternehmen suchen Firewall-Anbieter, die als eine kosteneffektive Alternative zu Standalone-Sandboxing-Lösungen cloud-basierte Malware-Erkennungsinstanzen bieten, die ihnen bei der Erkennung moderner Bedrohungen helfen". Durch die Integration von cloud-basierten Sandboxing-Prüfungsdiensten können Huaweis NGFWs Millionen von Dateien pro Tag inspizieren und Zero-Day-Schwachstellen rund 30 Stunden früher als der Durchschnitt der Branche erkennen. Unternehmenskunden können weltweit schnell die neuesten Bedrohungsinformationen sowie Online-Sicherheitssupport für tief greifende Prüfungen von verdächtigem Datenverkehr zur Durchführung eines proaktiven Schutzes vor bekannten und unbekannten Bedrohungen erhalten.



Huawei hat sich technologischen Innovationen verschrieben und bietet seinen Kunden differenzierte Lösungen. Im Bereich der Unternehmens-Firewalls und der Cybersicherheit hat der Konzern schnell Marktanteile hinzugewonnen. Laut des Gartner-Berichts für 2016[2] über den Umsatz von Firewall-Geräteanbietern zeigte von 2015 bis 2016 der Umsatz von Huawei-Firewalls eine stärkere Wachstumsrate in diesem Zeitraum als jeder konkurrierende Anbieter in der Branche. Aktuell versorgen Huawei-NGFWs mehr als 100.000 Unternehmen in über 70 Ländern, um Kunden zu helfen, ein proaktives, netzwerkweites, intelligentes Bedrohungserkennungs- und Bedrohungsschutzsystem für die digitale Transformation aufzubauen.



Weitere Informationen über Sicherheitsprodukte von Huawei: http://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/security



Um den vollständigen Bericht von Gartners Magic Quadrant für Unternehmensnetzwerk-Firewalls zu lesen, verwenden Sie bitte folgenden Link: http://www.gartner.com/reprints/huawei-technologies-c o-ltd---china-csp?id=1-46LPSQY&ct=170718&st=sb



