Das globale Luftfahrtunternehmen hat seine direkte Flugverbindung nach Phuket, einem der wichtigsten Touristenziele (https://en.wikipedia.org/wiki/Tourist_destination) weltweit, ab dem heutigen Tag eröffnet.



Turkish Airlines bedient mehr Länder und internationale Destinationen als jede andere Airline der Welt und fliegt Phuket erstmals ab dem 17. Juli viermal wöchentlich an.



Der Jungfernflug ab Istanbul landete um 08:55 Uhr am internationalen Flughafen Phuket (HKT) und wurde mit Salutschüssen aus Wasserkanonen bei einem offiziellen Festakt begrüßt.



Bilal Eksi, Deputy Chairman und CEO von Turkish Airlines, erklärte bei dem Festakt: "Turkish Airlines freut sich, seinen Fluggästen durch sein stetig wachsendes Netzwerk einen Mehrwert und mehr Flugverbindungen bieten zu können. Als eine prestigeträchtige Fluglinie, die Menschen dazu einlädt, die Schönheiten unserer Welt zu entdecken, war es für uns naheliegend, Phuket als unsere nächste Destination zu wählen."



Einführungspreise für Hin- und Rückflüge von Istanbul nach Phuket, ab 569 US-Dollar(inklusive Steuern und Gebühren).







Phuket Flugzeiten ab dem 17. Juli 2017; Flugnr. Tag Abflug Ankunft TK 172 Montag, Donnerstag, IST 14:30 HKT 04:00+1 Samstag, Sonntag TK 173 Montag, Dienstag, HKT 05:30 IST 12:00 Freitag, Sonntag Alle Zeiten in MOZ.



Die türkische Frachtfluggesellschaft hat ebenfalls seine planmäßigen Frachtflüge auf die Insel, die wichtigste Touristendestination in Thailand, eröffnet.



Turkish Airlines behält sich das Recht vor, diesbezüglich Änderungen vorzunehmen.



Über Turkish Airlines:



Das Star-Alliance-Mitglied Turkish Airlines wurde 1933 mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründet und ist heute eine 4-Sterne-Fluglinie mit einer Flotte von 333 Flugzeugen (Passagier- und Frachtmaschinen), die 300 Zielorte weltweit anfliegen, darunter 251 internationale und 49 nationale Destinationen. Der Skytrax-Umfrage 2017 zufolge wurde Turkish Airlines zwischen 2011 und 2016 sechs Mal in Folge als "Beste Fluglinie in Europa" und gegenwärtig zum neunten Mal in Folge als "Beste Fluglinie in Südeuropa" ausgezeichnet. Turkish Airlines erhielt 2010 den Preis für das "Beste Catering in der Economyklasse" und wurde 2013, 2014, 2016 und 2017 das weltweit "Beste Catering der Businessklasse" zuerkannt. Darüber hinaus wurde der globalen Fluglinie in den Jahren 2015 und 2017 die Auszeichnung für die "Beste Businessklasse-Lounge der Welt" verliehen, und sie erhielt laut der diesjährigen Umfrageergebnisse im dritten Jahr in Folge den Preis für das "Beste Business Class Lounge Dining".



