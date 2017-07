Halle (ots) - Der Fraktionschef der CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt, Siegfried Borgwardt, rechnet nicht mit weiteren AfD-Überläufern. "Wir werben keinen ab, es besteht nicht die Gefahr einer Schwemme neuer CDU-Abgeordneter", sagte er der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Er fürchtet aber eine Spaltung: "Ich sehe eher die Gefahr, dass sich die AfD-Fraktion teilt. Das würde den Steuerzahler jährlich fast eine Million Euro zusätzlich kosten." Landtagsfraktionen erhalten umfangreiche Kostenzuschüsse aus Steuermitteln, etwa für Referenten. Der frühere AfD-Abgeordnete Jens Diederichs war nach internen Querelen in die CDU-Fraktion gewechselt.



