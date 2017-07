=== *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q, Veldhoven 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q, Göteborg 09:00 DE/DIW, PK zur Sozialstruktur der Wähler, Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR *** 12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q, New York 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni Baubeginne PROGNOSE: +6,4% gg Vm zuvor: -5,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -4,9% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 22:03 US/American Express Co, Ergebnis 2Q, New York *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q, Bellevue *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q, Pittsburgh *** 22:15 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q, San Diego - DE/Jost Werke AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis), Neu-Isenburg ===

July 19, 2017

