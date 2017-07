Dabei wünscht sich laut einer CHEMIE-TECHNIK-Umfrage zur funktionalen Sicherheit in der Prozessindustrie mehr als jeder zehnte Anlagenbetreiber Prüfintervalle in Abständen von mehr als fünf Jahren. Gleichzeitig gab mehr als die Hälfte der Befragten an, Sicherheitseinrichtungen jährlich zu prüfen, bei 12 % waren die Abstände sogar noch kürzer. Die Gründe für eine Verlängerung der Produktionsphasen liegen auf der Hand: Produktionsstillstände, das An- und Abfahren einer kontinuierlich produzierenden Anlage und die damit verbundenen Risiken sowie der Aufwand durch die Tests selbst verursachen Kosten in Millionenhöhe. Diese werden in Zukunft noch steigen, da der Einbau von Sicherheitseinrichtungen stetig zunimmt.

Warum also wagen Anlagenbetreiber es nicht, die Prüftermine an ihre betrieblichen Belange anzupassen? Prüfintervalle sind nicht in Stein gemeißelt - weder in Namur-Empfehlungen noch in internationalen Regelwerken. Es gibt durchaus Spielraum, das vorhandene Equipment zu optimieren. Dass die für das Sicherheitsmanagement zuständigen EMSR-Ingenieure (zu) großen Respekt vor der Komplexität des Themas haben, ist verständlich. Wer zum Beispiel mithilfe der Namur-Empfehlung NE 106 versucht, die dargestellten Fehlermöglichkeiten der vorhandenen Sicherheitseinrichtungen aufzudecken, wird schnell feststellen, dass diese in der Praxis nur sehr schwer bewertbar sind.

Effizientes Functional Saftey Management

Abhilfe schafft allein eine systematische Vorgehensweise, wie sie zum Beispiel bei der Infraserv Gendorf entwickelt wurde. Dabei werden von vornherein pauschal alle potenziellen zufälligen Fehler angenommen. Systematische Fehler befinden sich von Anfang an im System, können sowohl in der Mechanik als auch in der Software stecken. Zufällige Fehler hingegen treten erst nach der Auslieferung und dem Einbau einer Schutzeinrichtung auf und verbergen sich in den meisten Fällen in der Elektrik oder Elektronik. Alle potenziellen Fehler überhaupt zu erkennen, klingt auf den ersten Blick nach einer Mammutaufgabe, erweist sich aber in der Praxis mit der richtigen Herangehensweise als sehr effizient.

Die Methode basiert darauf, dass alle Sicherheitseinrichtungen analysiert, in Typicals, also artgleiche Funktionen, kategorisiert ...

