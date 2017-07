Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SOFTWARE AG - Die Software AG hebt den Renditeausblick an. Der Auftragsbestand liege 17 Prozent über dem Vorjahr, sagte Finanzvorstand Arnd Zinnhardt in einem Interview. Die Digitale Transformation treibe die Marge in der Beratungssparte. Der Vertrieb wurde vor allem in Europa und Nordamerika ausgebaut. "Hier läuft es gut mit Ausnahme von Großbritannien". (Börsen-Zeitung S. 9)

HECKLER & KOCH - Der Waffenhersteller Heckler & Koch will seine Schulden weiter abbauen und sich dabei günstiger refinanzieren. Das geht aus der Einladung zur Hauptversammlung hervor. Nach Angaben des in Oberndorf ansässigen Unternehmens hat ein Großaktionär - es handelt sich wohl um Andreas Heeschen - dem Mittelständler ein Darlehen in Höhe von 50 Millionen Euro gewährt. Diese Mittel sollen im Zuge einer Kapitalerhöhung in Eigenkapital umgewandelt werden. Das soll auf der kommenden Hauptversammlung am 15. August beschlossen werden. (FAZ S. 19)

KNDS - Ein Jahr nach dem offiziellen Start setzt der deutsch-französische Panzerhersteller KNDS auf Expansionskurs. Die einst aus der Münchener Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und der französischen Nexter-Gruppe entstandene Unternehmensgruppe biete für das Militärlaster-Geschäft von Volvo-Renault Trucks Defense, heißt es in Finanzkreisen. Neben dem frisch formierten Duo sei der belgische Konkurrent CMI Groupe noch im Bieterrennen. Dagegen hätten Finanzinvestoren bei dieser Transaktion frühzeitig abgewinkt. (FAZ S. 19)

VODAFONE - Vodafone Deutschland setzt mit einer neuen Strategie darauf, viele Tausend Unternehmen direkt mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Das Unternehmen will als Pilotprojekt in 19 Gebieten Düsseldorfs bis Mitte 2018 bis zu 5.000 Unternehmen mit superschnellen Glasfaseranschlüssen mit bis zu 1000 Megabit/Sekunde versorgen, wie Hannes Ametsreiter, Vorsitzender der Geschäftsführung, sagte. Kooperationspartner von Vodafone ist die Deutsche Glasfaser aus Borken, die bereits mehr als 100.000 private Haushalte und 2.000 Geschäftskunden mit Glasfaser versorgt hat. (Rheinische Post)

RYANAIR - Die irische Fluggesellschaft fordert einen dritten Flughafen für Berlin, neben dem BER/Schönefeld und dem Flughafen Tegel. Sein Unternehmen gehe davon aus, dass das Passagieraufkommen in Berlin bis zum Jahr 2050 auf mehr als 90 Millionen Reisende steigen werde, sagte Ryanair-Manager Kenny Jacobs dem Tagesspiegel. 2016 wurden in den Flughäfen Tegel und Schönefeld 33 Millionen abgefertigt. "Der Senat soll sich lieber Gedanken über den Bau eines dritten Flughafens machen", regte Jacobs an. (Tagespiegel)

