Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BREXIT - Die Londoner Finanzbranche wirft Frankreich vor, Großbritannien beim Brexit größtmöglichen Schaden zufügen zu wollen. "Die Franzosen machen eine Tugend daraus, ein partnerschaftliches Modell mit Britannien abzulehnen", schreibt Jeremy Browne, der Vertreter der City of London Corporation in Brüssel, in einem brisanten internen Memorandum. Es gebe in Frankreich "destruktive Impulse". Ein Treffen mit der stellvertretenden französischen Notenbankgouverneurin Anne Le Loirer Anfang Juli bezeichnete der Finanzlobbyist aus London in seinem Brandbrief als "das schlimmste, das ich irgendwo in der EU gehabt habe". (FAZ S. 15)

FRANKFURT - Knapp vier Monate, nachdem Großbritannien den Austritt aus der Europäischen Union in Gang gesetzt hat, zeichnet sich immer mehr ab, wo für die Finanzindustrie die Reise hingehen wird. Und wie es aussieht, hat Frankfurt in diesem Rennen im Moment die Nase vorn. Das zeigt eine Auswertung der FAZ. Die meisten konkreten Zusagen konnte bisher Frankfurt verbuchen. Vor allem die amerikanischen Großbanken scheint es nach Frankfurt zu ziehen. (FAZ S. 23)

DIESEL - Um drohende Fahrverbote wegen der hohen Stickoxidemissionen durch Diesel-Pkw zu verhindern, ist die Automobilindustrie offenbar bereit, die Nachrüstung von Euro-5-Dieseln zu bezahlen. Allerdings handelt es sich dabei lediglich um ein Software-Update, nicht um den Einbau von aufwendigen Systemen zur Abgasreinigung. Diese wären wesentlich teurer. Die Stickoxid-Grenzwerte seien so aber nicht einzuhalten, sagten Experten. (SZ S. 1)

FLÜCHTLINGE - Nach den Übergriffen und Krawallen in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg verlangt CDU-Führungsmitglied Jens Spahn in einem Interview eine ehrlichere Debatte über die Probleme der Integration in Deutschland: "Schorndorf ist nur ein Sinnbild dafür, was jeden Tag an vielen Orten in Deutschland passiert. Es wird immer klarer, wie groß die Aufgabe der Integration ist." (Welt S. 4)

LEHRLINGE - Der Trend am Ausbildungsmarkt ist für die Unternehmen schlecht: Fast jeder dritte Betrieb kann nicht alle Lehrstellen besetzen, jeder zehnte Ausbildungsbetrieb erhielt im vergangenen Jahr keine einzige Bewerbung. (Handelsblatt S. 11)

FORSCHUNG - Kurz vor Ende der Legislaturperiode kracht es zwischen Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministerium kräftig. Der Grund: Das Bundesfinanzministerium hat die von Union und SPD geplante steuerliche Forschungsförderung für kleinere und mittelständische Unternehmen gestoppt. Das geht aus einem Brief von Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig an seinen Kollegen Johannes Geismann im Bundesfinanzministerium hervor. (Welt S. 9)

July 19, 2017 00:11 ET (04:11 GMT)

