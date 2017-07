Erst an der Kasse bestellen, dann wird an Schalter 2 der Burger ewig nicht fertig. Das neue McDonalds-System ist clever: Wer schon bezahlt hat, gibt das Warten nicht auf. Es sei denn, der ICE fährt gleich.

Es ist ja so: Wer gerne ein paar Euro sparen möchte, kann sich oft leider nicht aussuchen, ob er im Gegenzug Abstriche bei der Produktqualität machen will oder beim Service.

Bevor wir zu McDonald's kommen, sprechen wir mal kurz über den Klamotten-Händler Zara. Das ist wichtig. Denn: Die wissen doch selber ganz genau, dass samstags da immer die Hölle los ist. Vor allem, wenn sie gerade das halbe Sortiment 50 Prozent billiger raushauen.

Ich wollte mir am vergangenen Wochenende bei Zara am Leipziger Platz in Berlin zwei langärmelige T-Shirts kaufen, war mir aber nicht sicher, ob in M oder L. Also stellte ich mich vor die Umkleide-Kabinen und wartete. Da kam ein kleines Mädchen vorbei. Es trug Wimperntusche und sagte zu mir, ich solle bitte einen Schritt beiseite gehen. Es war eine Autorität, weil es da als Verkäuferin arbeitete. Ich tat also einen Schritt beiseite, denn in ihrem Blick stand für mich ganz klar: Wären wir im privaten Kontakt, ich würde dir die Visage zerkratzen.

Und ich wollte keinen Streit.

Dann sagte sie mir straff lächelnd, ich solle noch einen Schritt nach hinten tun. Ich blickte mich um. Weit und breit keiner da, dem ich hätte im Weg stehen können. "Wollt Ihr hier mit einem Autokran durch, oder was?", lag es mir auf den Lippen, aber da hatte sie das Interesse an mir schon verloren und faltete irgendein Textil zusammen. Bei Zara haben die jetzt also Kunden-Einpark-Assistentinnen.

Allerdings haben sie kaum Kassierer. Samstag-Nachmittag im "Sale" und von drei Kassen im Obergeschoss ist nur eine auf. Nachdem ich meine Shirts beisammen hatte und an der Kasse stand, entdeckte ich von Weitem meine Einpark-Assistentin wieder. Jetzt war sie gerade ganz vorne vor der verschlossenen Kasse 2 dabei, Parfüm-Fläschchen aus dem 10er-Pack zu fummeln. Dabei standen vor ihr rund 15 Kunden und wollten bezahlen. Aber sie hatte diesen Blick drauf, den ich von früher noch von H&M kenne: Diesen "Ich habe die Personalplanung schließlich nicht gemacht"-Blick. Weil wir uns seit meiner Umpark-Aktion nun schon so nahe standen, schlich ich vor und nutzte meine Kontakte: "Könnt ihr bitte noch eine zweite Kasse aufmachen?"

Ihr Blick! "Natürlich. Machen wir gleich."

Dann nahm sie einen Schlüsselbund und fuhr ins Erdgeschoss und ward nicht mehr gesehen. Tja! Das meine ich mit Abstrichen beim Service. Wenn es einem dann im Laden zu lange dauert, wirft man die Shirts einfach über den Sonnenbrillenständer und geht ein Eis essen. Immerhin gibt es also bei lahmem Service einen Weg ...

