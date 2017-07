Mit SAP-Bonus-Zertifikaten zu 5% Ertrag in 11 Monaten

Der absolute Mehrwert von Anlage-Zertifikaten im Vergleich zum direkten Aktieninvestment besteht darin, dass die Zertifikate auch bei einer negativen Kursentwicklung der ausgewählten Aktien positive Rendite ermöglichen. Anstatt des unbegrenzten Gewinnpotenzials des direkten Aktieninvestments und den in Aussicht stehenden Dividendenzahlungen bieten Bonus-Zertifikate Chancen auf vordefinierte Erträge in Kombination mit hohen Sicherheitspuffern.

In Kombination mit einem soliden Basiswert bieten Bonus-Zertifikate vor allem risikoaversen Anlegern hervorragende Chancen um die Rendite defensiv zusammengestellter Portfolios deutlich aufzubessern. Wer nun mit Hilfe der deutschen Blue-Chip-Aktie SAP (ISIN: DE0007164600) in den nächsten Monaten eine Jahresrendite im Bereich von 5 Prozent erwirtschaften möchte, könnte einen Blick auf die nachfolgend präsentierten Bonus-Zertifikate mit Cap werfen.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 64 Euro

Das Goldman Sachs-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die SAP-Aktie mit der Barriere bei 64 Euro, Bonuslevel und Cap bei 110 Euro, BV 1, ISIN: DE000GD5VB45, Bewertungstag 15.6.18, wurde beim SAP-Kurs von 89,95 Euro mit 104,82 - 104,92 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 20.6.18 mit dem Höchstbetrag von 110 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 11 Monaten einen Ertrag von 4,84 Prozent (=5,25 Prozent pro Jahr) wenn der Aktienkurs niemals um 29 Prozent auf 64 Euro oder darunter nachgibt. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat am 20.6.18 mit dem am 15.6.18 ermittelten Schlusskurs der SAP-Aktie, maximal mit 110 Euro, zurückbezahlt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 70 Euro

Das aufgeldfreie BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die SAP-Aktie mit der Barriere bei 70 Euro, Bonus-Level und Cap bei 92 Euro, BV 1, Bewertungstag 15.6.18, ISIN: DE000PB9MXX9, wurde beim SAP-Aktienkurs von 89,95 Euro mit 87,30 - 87,34 Euro taxiert.

Verbleibt der Kurs der SAP-Aktie bis zum Bewertungstag oberhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 92 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 5,33 Prozent entspricht.

Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am 15.6.18 in Xetra festgestellten Schlusskurs der SAP-Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Anlageprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de