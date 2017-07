Ein Verwaltungsgericht verhandelt heute über ein generelles Dieselfahrverbot in Stuttgart. Für Autohändler bleibt das nicht ohne Konsequenzen.

Zwischen der Daimlerstraße und der Dieselstraße läuft es dieser Tage nicht so gut. Vor den Autohäusern, die sich hier im Osten Frankfurts Haus an Haus reihen, stauen sich die Autos und beim Gebrauchtwagenhändler am Eck herrscht auch dicke Luft. Dabei hat die Verkäuferin den Kunden schon fast überzeugt von dem Audi A3, der "phantomschwarz mit Perleffekt" neben ihr steht. Doch dann kommen die Fragen nach dem Motor: Wie lange darf man mit dem Diesel denn noch in Stuttgart und München fahren? Und steckt da auch sicher keine Betrugssoftware unter der Haube? Die Verkäuferin hört die Fragen offenbar nicht zum ersten Mal. "Das ist doch alles nur Panikmache", gibt sie barsch zurück. Und überhaupt: "München ist BMW-Land. Da kommt doch kein Fahrverbot für Diesel!" Und wenn doch? "Dann fahren Sie eben außen herum."

Außen herum fahren? Der Diesel, einst Star der deutschen Autobranche und Liebling sparsamer Lenker, fällt rasant in seinem Ansehen. In Verruf geraten durch die Schummel-Software, die Volkswagen und möglicherweise andere Autohersteller in ihre Autos eingebaut hatten, um die Messung des Schadstoffausstoßes zu manipulieren, droht dem Selbstzünder nun auch noch Unheil in deutschen Städten. Nachdem Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Juni ein Dieselfahrverbot für seine Stadt erwogen hat, könnte Stuttgart nun ernst machen.

So verhandelt das Verwaltungsgericht Stuttgart am Mittwoch über ein mögliches Diesel-Fahrverbot für Baden-Württembergs Hauptstadt. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe wegen der Belastung der Luft durch Dieselabgase. Kommt der Verein mit seiner Forderung nach einem generellen Diesel-Fahrverbot für Stuttgart durch, könnte das den Anstoß für massenhafte Diesel-Fahrverbote geben. Es wäre wohl der Beginn vom endgültigen Ende des Selbstzünders.

In den Zulassungszahlen hat sich der Imageverlust des Selbstzünders bereits manifestiert: Von 47 auf 40 Prozent ist der Anteil der Diesel-Neuwagen innerhalb von 12 Monaten gefallen. Doch wie gehen ...

