FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ABP XFRA US69840W1080 PANERA BREAD CO. DL-,0001

BFP XFRA US07329M1009 BBVA BCO FR. AP 1 ADR/3

XEUA XFRA SG1W44939146 KSH HOLDINGS LTD

GI6A XFRA FR0010040865 GECINA S.A. NAM. EO 7,50

P1Z XFRA DE000PAT1AG3 PATRIZIA IMMOBILIEN NA ON

XCHC XFRA LU0781022339 DB X-TR.CSI300 HEA.CARE1C

XCHD XFRA LU0781021950 DB X-TR.CSI300 CON.DIS.1C

V3S XFRA DE000A0KEXC7 VECTRON SYSTEMS O.N.

SL9 XFRA BG11ELLOAT15 SPARKY ELTOS AD BW 1

IHB XFRA AU000000VXR5 VENTUREX RES LTD