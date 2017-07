Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat dem Chef der Deutschen Börse, Carsten Kengeter, in einem Schreiben Insiderhandel vorgeworfen.

In dem Brief, den die Behörde der Börse am 18. Juli übermittelt hat, heißt es, Kengeter habe gegen das "Erwerbsverbot" verstoßen, weil er "unter Verwendung einer Insiderinformation Insiderpapiere erwarb". Das berichtet die WirtschaftsWoche.

Kengeter hatte am 14. Dezember 2015 Deutsche-Börse-Aktien im Wert von über 4,5 Millionen Euro gekauft, obwohl die Fusionsverhandlungen mit der Börse London Stock Exchange (LSE) zu diesem Zeitpunkt bereits fortgeschritten, aber noch nicht öffentlich gewesen sein sollen. Dem Schreiben der Staatsanwaltschaft zufolge habe Kengeter mit "bedingtem Vorsatz" gehandelt, da er als "Verhandlungsführer" der Deutschen Börse "um das Entstehen einer Insiderinformation bei Fortgang der Gespräch e" nach dem 3. Dezember 2015 gewusst habe.

An diesem Tag hatte sich Recherchen der WirtschaftsWoche zufolge der Aufsichtsratschef der Börse, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...