Die Aktie von Daimler kämpft verbissen darum, das zuletzt generierte Verkaufssignal noch zu revidieren. Aktuell steht sie marktbedingt noch auf verlorenem Posten, entschieden werden könnte die Schlacht in der nächsten Woche.

Das operative Geschäft von Daimler läuft weiter rund, auch wenn die Dynamik nun erwartungsgemäß etwas nachlässt. Im Juni konnte der Mercedes-Absatz erneut zweistellig, um 11,1 Prozent gesteigert werden, im ersten Halbjahr waren es 13,7 Prozent.

Eine weitere Abschwächung des Automobilzyklus steht als Drohfaktor weiter im Raum - neben den Problemen mit dem Dieselskandal. Daimler ist weit stärker betroffen, als zunächst vom Management eingeräumt. In Europa versucht das Unternehmen, das Problem mit dem Rückruf von 3 Mio. Fahrzeugen in den Griff zu bekommen. Die Nord-LB hat zuletzt aber vor möglichen Milliardenbelastungen in den USA gewarnt und die Aktie von Kaufen auf Halten abgestuft.

Insgesamt gibt der Wert derzeit ein schwaches Bild ab. Die Mitte letzten Jahres gestartete ...

