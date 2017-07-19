sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 19.07.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 558 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

18,145 Euro		-0,305
-1,65 %
WKN: BFB001 ISIN: DE000BFB0019 Ticker-Symbol: B4B 
Aktie:
Branche
Handel
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
METRO WHOLESALE & FOOD SPECIALIST AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
METRO WHOLESALE & FOOD SPECIALIST AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
18,288
18,374
08:34
18,371
18,419
08:04
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
METRO WHOLESALE & FOOD SPECIALIST AG
METRO WHOLESALE & FOOD SPECIALIST AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
METRO WHOLESALE & FOOD SPECIALIST AG18,145-1,65 %
OSRAM LICHT AG70,70-1,35 %
PUMA SE336,00-2,59 %