BARCLAYS STARTET METRO WHOLESALE & FOOD MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 23 EURBERENBERG STARTET OSRAM MIT 'BUY' - ZIEL 87 EUR COMMERZBANK HEBT BRENNTAG AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 52 (48) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 10,50 (11,00) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 353 (344) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN SENKT SALZGITTER AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 41 (37) EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR AXEL SPRINGER AUF 59 (56) EUR - 'BUY' HSBC SENKT RATIONAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 533 (515) EUR HSBC SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 16 (18) EUR - 'BUY' HSBC SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 57 (58) EUR - 'BUY' LAMPE SENKT WIRECARD AUF 'HALTEN' (KAUFEN) MAINFIRST SENKT BIOTEST AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 21 (20) EURMAINFIRST SENKT STADA AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) -...Den vollständigen Artikel lesen ...