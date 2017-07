19.07.2017 Zugemailt von / gefunden bei: CA Immo (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) CA Immo vermietet 15.000 m2 am Berliner Schöneberger Ufer. Guido Schütte, Leiter CA Immo Berlin: "Wir freuen uns über die nahtlose und komplette Neuvermietung des Hauses Schöneberger Ufer an die BImA. Dieser Vertragsabschluss steigert unsere Mieteinnahmen und untermauert die starke Position von CA Immo am florierenden Berliner Büromarkt. Die Strategie, jedem Mieter ein maßgeschneidertes Produkt anzubieten, sichert uns sowohl in der Berliner Quartiersentwicklung Europacity als...

Den vollständigen Artikel lesen ...