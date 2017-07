Die Privatbank Berenberg hat Osram mit "Buy" und einem Kursziel von 87 Euro in die Bewertung aufgenommen. Osram konzentriere sich mittlerweile auf die attraktiven Geschäftsfelder und trenne sich von den Einheiten mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer Studie zu den Produzenten von Lichttechnik vom Mittwoch. Die Münchner dürften sich in den kommenden drei Jahren zu einem Technologie-Unternehmen wandeln mit Kostenvorteilen gegenüber den Wettbewebern./bek/zb Datum der Analyse: 19.07.2017

ISIN: DE000LED4000