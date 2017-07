DAX - Bären beenden die Erholung (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /AbwärtsRückblick: In den vergangenen Tagen stieg der DAX an den Widerstandsbereich um 12.660 Punkte, konnte diesen jedoch trotz zweier Versuche nicht nachhaltig überschreiten. Im gestrigen Handel setzte daraufhin mit dem Bruch der Unterstützung bei 12.527 Punkten ein steiler Abverkauf ein, der die Erholung der letzten Tage beendete. In der Spitze fiel der Index bereits bis 12.400 Punkte, womit weiteres Abwärtspotenzial generiert wurde. Die nachbörslich einsetzende Aufwärtsbewegung dürfte daran zunächst wenig ändern. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr): Unterhalb von 12.527 Punkten sind die Bären wieder am Zug und...

