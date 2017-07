Thermo Fisher platzierte gestern eine Multi-Tranche Anleihe (A: EUR 500 Mio., 2J, 3mE +23 BP; B: EUR 700 Mio., 8,5J, MS+70 BP; C: EUR 700 Mio., 12J, MS+90 BP; D: EUR 700 Mio., 20J, MS+140 BP). Eurofins preiste eine ungeratete Anleihe (7J) mit einem Volumen von EUR 650 Mio. bei MS+170 BP. Ursprünglich war das Volumen mit EUR 500 Mio. vorgesehen und die erste Preisindikation lag in der Region von MS+200 BP. Aufgrund der starken Nachfrage wurde jedoch beides deutlich angepasst. Norske Skog wurde gestern von S&P auf SD (selective default) abgestuft nachdem diese bekanntgegeben haben ein Stillhalteabkommen mit Gläubigern ihrer Senior Anleihe abgeschlossen zu haben, was Kuponzahlungen anbelangt. Moody's sieht das Unternehmen noch bei Caa3, jedoch wurde das...

